Происшествия

Lenta.ruLenta.ruИспанских футболистов посадили на 38 лет за изнасилование девочки

Испанские футболисты Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво приговорены к 38 годам тюремного заключения за изнасилование 15-летней девочки. Об этом сообщает Associated Press. В 2017 году спортсмены позвали девочку в арендованную квартиру, где изнасиловали.
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Три испанских футболиста получили по 38 лет за изнасилование несовершеннолетней

Спорт-Экспресс09:10

Три испанских футболиста изнасиловали несовершеннолетнюю и получили в совокупности больше 100 лет тюремного заключения

Матч ТВ09:41

Три экс-футболиста получили сроки за изнасилование несовершеннолетней

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Испанских футболистов посадили на 38 лет за изнасилование девочки

Lenta.ru07:59

Три испанских футболиста изнасиловали несовершеннолетнюю и получили в совокупности больше 100 лет тюремного заключения

Sportbox.RU09:41

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Sport24.ru10:34

Экс-футболисты получили 38 лет тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней

Газета.Ru09:19
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Происшествия

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Если у детей есть белая лихорадка (бледная кожа и холодные руки), сбить можно и более низкую температуру, сказал «АиФ» врач-педиатр ГКБ № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.
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СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

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Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»

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