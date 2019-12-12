Испанские футболисты Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво приговорены к 38 годам тюремного заключения за изнасилование 15-летней девочки. Об этом сообщает Associated Press. В 2017 году спортсмены позвали девочку в арендованную квартиру, где изнасиловали.

Испанских футболистов посадили на 38 лет за изнасилование девочки

Политика Губернатор Еврейской автономной области ушел в отставку Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Здоровье Диетологи Испании рекомендуют вредные продукты Диетологами Испании было рассказано, зачем время от времени нужно употреблять продукты, которые считаются вредными – речь идет о яйцах, цельном молоке, арахисовом масле, мясе и газированной воде Диетолог из Барселоны Нурия Монфуледы считает несправедливыми заявления о том, что, употребляя яйца, человек повышает холестерин, приобретает лишний вес и гипертонию.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.

Политика Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Здоровье Врач рассказал, как лучше сбить температуру у ребенка Если у детей есть белая лихорадка (бледная кожа и холодные руки), сбить можно и более низкую температуру, сказал «АиФ» врач-педиатр ГКБ № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.

Политика Следователь по делу Серебренникова стал генерал-майором Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции следователю Александру Лаврову, который вёл в том числе дело режиссёра Кирилла Серебренникова.

Политика Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2 Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.

Политика Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением вручения Нобелевской премии по литературе за 2019 год писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы.