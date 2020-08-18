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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.В источнике
С чего всё началось
Исполком Гродно объявил
 о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской, и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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РБК

Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих

РБК17:36
Комсомольская правда

Власти Гродно согласились выполнить требования протестующих

Комсомольская правда17:28
Российская газета

В Гродно после митингов создали совет общественного согласия

Российская газетавчера в 16:35
РИА Новости

Власти Гродно выполнили требования протестующих

РИА Новостивчера в 16:40
RT на русском

Власти Гродно согласились выполнить ряд требований протестующих

RT на русскомвчера в 16:47
ТАСС

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

ТАССвчера в 16:22
Коммерсантъ

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Коммерсантъвчера в 15:57

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском17 августа в 11:45
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 08:12
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Останки священнослужителя помогли в изучении происхождения туберкулеза

В еще одном исследовании Сюзанна Сабин и специалисты из Института изучения истории человека Общества Макса Планка реконструировали геном туберкулеза по кальцифицированному узелку, который нашли в останках епископа Винструпа.
ToDay News Ufaвчера в 11:04
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