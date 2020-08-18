Исполком Гродно согласился на требования протестующих
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Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.В источнике
С чего всё началось
Исполком Гродно объявил
о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской, и органов исполнительной и законодательной власти.
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