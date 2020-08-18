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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.В источнике
С чего всё началось
Исполком Гродно объявил
 о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской, и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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Известия

Власти Гродно выполнили требования протестующих

Известия21:44
ТАСС

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

ТАССвчера в 16:22
RT на русском

Власти Гродно согласились выполнить ряд требований протестующих

RT на русскомвчера в 16:47
РИА Новости

Власти Гродно выполнили требования протестующих

РИА Новостивчера в 16:40
Российская газета

В Гродно после митингов создали совет общественного согласия

Российская газетавчера в 16:35
РБК

Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих

РБК17:36
Коммерсантъ

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Коммерсантъвчера в 15:57

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги
РИА Новостивчера в 02:52
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
Коммерсантъвчера в 07:35
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новостивчера в 08:00
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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Nikkei: США и Япония создадут группировку низкоорбитальных спутников для укрепления ПРО

США и Япония намерены к середине 2020-х годов развернуть обширную сеть миниатюрных низкоорбитальных спутников для обнаружения и отслеживания ракет следующего поколения, в том числе использующих гиперзвуковые технологии.
ТАСС20:27