Власти Гродно выполнили требования протестующих
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Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.В источнике
С чего всё началось
"Гродненский городской исполнительный комитет на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий Гродно, представителей демократической общественности Гродно, политических партий … сообщает: создан Совет общественного согласия города Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти", - говорится в сообщении
на сайте исполкома.
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