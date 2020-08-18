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РИА Новости
РИА Новости

Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.В источнике
С чего всё началось
"Гродненский городской исполнительный комитет на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий Гродно, представителей демократической общественности Гродно, политических партий … сообщает: создан Совет общественного согласия города Гродно в составе представителей гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти", - говорится в сообщении
 на сайте исполкома.
РИА Новостивчера в 16:40
Подробнее о событии
ТАСС

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

ТАССвчера в 16:22
Известия

Власти Гродно согласились выполнять требования протестующих

Известиявчера в 16:48
РИА Новости

Власти Гродно выполнили требования протестующих

РИА Новостивчера в 16:40
Российская газета

В Гродно после митингов создали совет общественного согласия

Российская газетавчера в 16:35
URA.Ru

Власти Гродно согласились выполнить требования протестующих

URA.Ruвчера в 16:52
Lenta.ru

Власти белорусского города согласились выполнить требования протестующих

Lenta.ruвчера в 15:53
Московский Комсомолец

Власти Гродно выполнили требования митингующих

Московский Комсомолецвчера в 15:21

У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей
Lenta.ruвчера в 13:39
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Бутусов о минских «вагнеровцах»: ЗЕ сознательно обезглавил разведку

Бурба, говорит Бутусов, подозревал Ермака и Демченко в сознательном провале операции по захвату на территории России граждан РФ, подозреваемых в совершении «военных преступлений на Украине».
Евразия Dailyвчера в 10:03

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RT на русском17 августа в 11:45
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Бывший госсекретарь заявил об утрате США роли лидера свободного мира

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Lenta.ruвчера в 16:43

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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В Координационный совет белорусской оппозиции вошли 70 человек

Членами совета стали, в частности, лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, соратницы Светланы Тихановской — Мария Колесникова и Ольга Ковалькова.
ИА Красная Веснавчера в 16:31