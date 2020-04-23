Коронавирус
ПрофильИсполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе
Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубков параллельно, второй – сначала завершить внутренние чемпионаты, а потом в августе возобновить кубковые турниры, сообщается на официальном сайте организации.
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Космос
Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны
ИА Красная Весна 17:07
Общество
Главврач показал видео из коронавирусной реанимации в Москве
РИА Новости 10:24
Здоровье
Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили
Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru 13:53
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
Общество
Производители водки просят Росстандарт не запрещать «чекушки»
Как пишет «Коммерсантъ», после 1 июля 2020 года из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в небольших бутылках.
Profibeer.ru 03:43
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ вчера в 01:25
Музыка
The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню
Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru 20:15
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
Здоровье
Камчатка получит более 200 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Камчатский край получил уже два транша из федерального бюджета – около 125 миллионов рублей, всего же регион получит около 220 миллионов рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
РИА Новости 06:56
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом
В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры».
Bimru.ru 02:06
Технологии
Государственную платформу онлайн-обучения интегрируют со «ВКонтакте»
Чиновники планируют интегрировать государственную платформу для дистанционного обучения школьников со "ВКонтакте", пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:40
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
Политика
Блокировку Украиной российской резолюции сочли кощунством
Блокировка Украиной в ООН резолюции России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса является кощунством.
Lenta.ru 20:57
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Культура
Рекорды телеэфира установил сериал «Зулейха открывает глаза»
Многосерийный сериал «Зулейха открывает глаза», который создан благодаря одноименному роману писательницы из России Гузель Яхиной.
ToDay News Ufa 21 апреля в 12:18
Здоровье
Комздрав объяснил очереди машин скорой помощи у Покровской больницы
Комитет по здравоохранению прокомментировал ситуацию с очередями машин скорой помощи у Покровской больницы в Петербурге.
Невские Новости 11:05
Игры
Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands
Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
Игромания.ру 11:23
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
Футбол
Николай Наумов: «Не исключаю, что в конце сезона из „Локомотива“ уйдет либо Семин, либо Кикнадзе»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не исключает, что летом либо главный тренер команды Юрий Семин, либо гендиректор клуба Василий Кикнадзе покинут свои посты.
Спорт-Экспресс 14:45
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Здоровье
В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернут около 5500 мест
Почти 5500 мест для пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19 развернут в Санкт-Петербурге до 28 апреля.
RT на русском 18:53
Общество
Число заразившихся коронавирусом на авианосце США возросло до 840
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией на американском авианосце Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») достигло 840 человек по итогам тестирования всех членов экипажа.
Известия 20:29
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform 11:42
Армия и оружие
На Донбассе погиб горный штурмовик ВСУ
Rusvesna.su 15:39
Армия и оружие
17 дней — до Великой Победы. Что было 23 апреля 1945 года
В 21 час столица от имени Родины салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии генерал-лейтенанта Поплавского, прорвавшимся к Берлину.
ГТРК Пенза 03:25
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27