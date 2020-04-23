Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубков параллельно, второй – сначала завершить внутренние чемпионаты, а потом в августе возобновить кубковые турниры, сообщается на официальном сайте организации.

Исполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе

Здоровье Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.

Экономика Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. 866

Общество Производители водки просят Росстандарт не запрещать «чекушки» Как пишет «Коммерсантъ», после 1 июля 2020 года из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в небольших бутылках. 35

Экономика Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет. 153

Музыка The Rolling Stones выпустили посвященную коронавирусу песню Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке"). 1

Происшествия СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля. 165

Здоровье Камчатка получит более 200 млн рублей на борьбу с коронавирусом Камчатский край получил уже два транша из федерального бюджета – около 125 миллионов рублей, всего же регион получит около 220 миллионов рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.

Политика Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. 191

Шоу-бизнес Анна Седокова призналась, что занималась групповым сексом В рамках одного из эфиров с рэпером Kyivstoner знаменитость сделала неожиданное признание о групповом сексе, которым она занималась во время «ВИА Гры». 10

Политика Блокировку Украиной российской резолюции сочли кощунством Блокировка Украиной в ООН резолюции России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса является кощунством.

Общество Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции. 1,3K

Игры Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг. 4

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. 693

Общество Число заразившихся коронавирусом на авианосце США возросло до 840 Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией на американском авианосце Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») достигло 840 человек по итогам тестирования всех членов экипажа. 2