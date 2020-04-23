Коронавирус

ПрофильПрофильИсполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе

Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубков параллельно, второй – сначала завершить внутренние чемпионаты, а потом в августе возобновить кубковые турниры, сообщается на официальном сайте организации.
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Сценарии продолжения футбола в России. Что важно знать о директиве УЕФА

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Почетный глава РФС оценил рекомендации УЕФА по футбольному сезону-2019/20

РИА Новостивчера в 11:18

УЕФА дал добро на обнуление РПЛ. «Локомотив» будет точно «за»

Советский спортвчера в 10:56

УЕФА: «Идеальный сценарий — доиграть все внутренние турниры»

Sport24.ruвчера в 10:19

УЕФА не пустит клубы в ЛЧ и ЛЕ, если лиги не доиграют без уважительной причины или команды в еврокубки отберут несправедливо

Sports.ruвчера в 10:15

УЕФА назвал три условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки

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УЕФА: чемпионаты доиграть, в еврокубки — по спортивному принципу. «Спартаку» нужен Кубок России

Спорт-Экспрессвчера в 11:10
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
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Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших превысило 6 тысяч

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 415 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 21 апреля в 03:16
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Общество

ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным

Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 22 апреля в 08:38
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Здоровье

Леонид Рошаль вновь выступил в защиту главврача РКБ им. Куватова

Леонид Рошаль считает, что действия республиканского Следкома не продуманны, эти вопросы должны решать территориальные органы Роспотребнадзора, Росздравнадзора, а также Минздрав Башкирии.
Business FM Уфа 02:01
53
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Общество

Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
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Происшествия

В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе

Газета.Ru 02:07
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Происшествия

В Петербурге мужчина пострадал при стрельбе на улице

По данным пресс-службы, информация о конфликте со стрельбой между двумя мужчинами на улице Федора Абрамова поступила в ночь на четверг.
РИА Новости вчера в 03:46
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Общество

СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсант».
РБК 02:55
Здоровье

В Подмосковье медики пожаловались в ФСБ на заражение коронавирусом

В возможном заражении 52 медиков обвинили администрацию сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы.
Live24 01:59
505
Здоровье

16 человек за сутки в Саратовской области заразились коронавирусом

На 24 апреля в Саратовской области подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом, 19 из них уже выздоровели.
Kursk.com 02:41
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
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Здоровье

В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернут около 5500 мест

«В Петербурге до 28 апреля будут развёрнуты 5483 койки для лечения коронавирусной инфекции средней и тяжёлой степени в 14 учреждениях здравоохранения», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском вчера в 18:53
6
Общество

Цифровые пропуска введут в 21 регионе

Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, работодатели смогут подать список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг.
Право.ру вчера в 02:18
5,2K
Общество

Названа дата начала нового учебного года в вузах

Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
122
Общество

Во сколько Москве обошлась новая инфекционная больница

Властям только предстоит подсчитать, в какую сумму обошелся московскому бюджету суперсовременный центр для борьбы с COVID-2019 в новой Москве.
Ведомости вчера в 16:51
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Шоу-бизнес

Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»

WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
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Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
1,3K
Музыка

The Rolling Stones выпустили посвященную пандемии коронавируса песню

Британская рок-группа Rolling Stones выпустила новую песню и клип на нее под названием Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке").
Газета.Ru вчера в 20:15
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Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

РБК вчера в 08:43
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после выхода из комы спросила о параде Победы

Bimru.ru 03:00
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания 22 апреля в 09:09
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Политика

Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума

Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
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Здоровье

В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса

Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после онокчания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
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Политика

СМИ: Главный храм ВС РФ украсят мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

Стены главного храма вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" собираются украсить мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина, пишет "МБХ медиа" со ссылкой на источник.
ЗакC.Ру 02:30
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Авто

Skoda запатентовала имя для нового компактного кроссовера

В основу Skoda Kliq наверняка ляжет модульная платформа MQB, а, точнее, ее бюджетная модификация с приставкой A0, на которой также построят новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 01:24
Происшествия

Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция

Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ.
REGNUM 03:05
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