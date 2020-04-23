Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубков параллельно, второй – сначала завершить внутренние чемпионаты, а потом в августе возобновить кубковые турниры, сообщается на официальном сайте организации.

Исполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе

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