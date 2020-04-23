Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ УЕФА допустили, что европейские чемпионаты не будут доиграны
Правила определения команд-участниц еврокубков в сезоне 2020/2021 из национальных футбольных лиг, которые из-за пандемии COVID-19 так и не будут доиграны, разработало руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявил корреспондент The Times Мартин Циглер 23 апреля в Twitter.
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УЕФА: чемпионаты доиграть, в еврокубки — по спортивному принципу. «Спартаку» нужен Кубок России
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