Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскИсполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе

Утачается, что речь идет о вариантах завершения сезона-2019/20. По информации издания, в УЕФА ранее назвали идеальный сценарий — доиграть все внутренние турниры. По словам специалистов, это даст возможность провести отбор в еврокубки в привычном формате.
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Попадание в еврокубки , как выбор общественности? Это худшее из зол

Bobsoccer04:50

Почетный глава РФС оценил рекомендации УЕФА по футбольному сезону-2019/20

РИА Новостивчера в 11:18

Как будем доигрывать футбольный сезон? Плей-офф? Или разобьем чемпионаты на мелкие группы? Давайте решать!

Sports.ruвчера в 15:13

УЕФА назвал три условия, при которых клубы могут не пустить в еврокубки

Чемпионатвчера в 11:13

УЕФА: «Идеальный сценарий — доиграть все внутренние турниры»

Sport24.ruвчера в 10:19

Сценарии продолжения футбола в России. Что важно знать о директиве УЕФА

РБК00:00

УЕФА: чемпионаты доиграть, в еврокубки — по спортивному принципу. «Спартаку» нужен Кубок России

Спорт-Экспрессвчера в 11:10
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Общество

Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
Общество

В Иркутской области продлили режим самоизоляции

Иркутск, 24 апреля 2020, 18:08 — REGNUM Режим самоизоляции продлили для жителей Иркутской области до 30 апреля включительно, сообщили 24 апреля в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 11:08
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Шоу-бизнес

Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»

WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:55
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Кино

10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

iReactor 09:55
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Общество

Минпросвещения рекомендовало перенести оздоровительную кампанию

Минпросвещения направило в регионы письма с рекомендацией перенести детскую оздоровительную кампанию из-за коронавируса.
Коммерсантъ 17:40
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
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Общество

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33
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Общество

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
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Общество

Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля

Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.
RT на русском 16:32
Общество

В США Константину Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы

Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) уведомила отбывающего в ней заключение российского летчика Константина Ярошенко о том, что в его просьбе о досрочном освобождении из-за пандемии отказано.
ТАСС 19:56
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Шоу-бизнес

Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»

Борисова рассказала, что уже больше трёх лет не прикасалась к запрещённым веществам и не собирается.
Территория новостей 04:45
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Общество

Скворцова спрогнозировала выход России на плато по коронавирусу

Россия может выйти на так называемое плато по распространению коронавируса уже на следующей неделе.
Национальная служба новостей 09:18
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Энергетика

Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:29
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Общество

Суд США поддержал решение ФКТ о взыскании штрафа с Facebook

Федеральный суд США удовлетворил решение Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) США о взыскании штрафа с компании.
Политическая Экспертиза 19:43
Авто

В России открылся автосалон новых советских автомобилей

В России может сократиться количество автомобильных дилеров, торгующих новыми машинами.
Тарантас Ньюс вчера в 01:26
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Общество

Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса

«Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко.
MOS.news вчера в 11:14
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Общество

Власти не видят оснований для приостановки стройки в Белокаменке

Власти Мурманской области не видят оснований для остановки строительных работ в Белокаменке. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
Би-порт вчера в 06:25
Транспорт

ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58
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Общество

Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США

В США проведено 5,1 млн тестов на коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил американский вице-президент Майк Пенс.
RT на русском 18:40
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Здоровье

Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили

Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru вчера в 13:53
Биатлон

Правление СБР приняло решение о созыве внеочередной конференции

Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло в четверг решение о проведении внеочередной выборной конференции организации для определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости вчера в 05:00
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Экономика

Лукашенко подписал указ о поддержке экономики страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:04
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 10:40
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Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
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Кино

«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы

В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания 02:41
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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