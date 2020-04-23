Утачается, что речь идет о вариантах завершения сезона-2019/20. По информации издания, в УЕФА ранее назвали идеальный сценарий — доиграть все внутренние турниры. По словам специалистов, это даст возможность провести отбор в еврокубки в привычном формате.

Исполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе

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