Коронавирус
Мой БрянскИсполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в Европе
Утачается, что речь идет о вариантах завершения сезона-2019/20. По информации издания, в УЕФА ранее назвали идеальный сценарий — доиграть все внутренние турниры. По словам специалистов, это даст возможность провести отбор в еврокубки в привычном формате.
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УЕФА: чемпионаты доиграть, в еврокубки — по спортивному принципу. «Спартаку» нужен Кубок России
Спорт-Экспрессвчера в 11:10
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Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg.
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Суд США поддержал решение ФКТ о взыскании штрафа с Facebook
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Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло в четверг решение о проведении внеочередной выборной конференции организации для определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, сообщается на официальном сайте организации.
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Экономика
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
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"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
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