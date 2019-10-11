Экономика

РБКРБКИсполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет

Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
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Бюджет РФ в январе-сентябре исполнен с профицитом в 3,8% ВВП

ПРАЙМ03:45

Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет

РБК08:19

Профицит бюджета РФ достиг почти 4% ВВП

Росбалт05:46

Профицит федбюджета РФ за 9 месяцев составил 2,986 трлн рублей

Finam.Ru03:50

Исполнение федерального бюджета стало самым низким с 2008 года

News.ru09:03

Профицит бюджета РФ за январь - сентябрь составил 3,8% ВВП

ТАСС03:42

Профицит бюджета за сентябрь увеличился на 16%

Rambler News Service03:40
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Происшествия

Полиция Саратова задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки

RuNews24.ru вчера в 20:13
Экономика

ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:21
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 16%

Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение.
РБК 10:39
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По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика

Кремль призвал учесть мнение Донбасса в идее изменить порядок пунктов Минска-2

На 7 октября в соответствии с Минскими соглашениями был запланирован отвод войск Украины и ополченцев из населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.
Известия 09:38
Авто

Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня вчера в 10:36
Общество

Лончаков выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

Москва 24 10:07
Футбол

«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско

Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
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Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11
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Медведев сыграет с Циципасом в полуфинале турнира в Шанхае

Циципас вышел в полуфинал, где встретится с россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим итальянца Фабио Фоньини.
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Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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Политика

Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»

Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
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Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 04:36
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CRISPR запрограммировали на уничтожение человеческих РНК-вирусов

CRISPR запрограммировали на уничтожение человеческих РНК-вирусов, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Molecular Cell.
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В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Газета.Ru 10:32
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении

В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.
Rusarminfo.ru 03:10
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Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены

Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
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В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 02:06
Экономика

Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»

Банковские комиссии при переводе средств между регионами России («банковский роуминг») в рамках одного банка должны быть устранены.
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Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии

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Стало известно о нападении на российских военных в Сирии

Неизвестные напали на патруль военной полиции Вооруженных сил России в провинции Дераа в Сирии.
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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения девочки в Ижевске

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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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«Дождливый день в Нью-Йорке» вышел в России

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Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей

«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
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Xiaomi представила Redmi Note 8 Pro

Китайская компания Xiaomi презентовала в России свой новый флагман — смартфон Redmi Note 8 Pro.
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Александр Емельяненко ответил на вызов Маги Исмаилова

Известный российский тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал вызов Магомеда Исмаилова, заявив о том, что готов принять бой, если получит официальное предложение провести поединок.
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Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России

Власти Норвегии отказались закупать оборудование, которое нужно, чтобы присоединить страну к системе противоракетной обороны (ПРО) НАТО, сообщило издание Klassekampen со ссылкой на бюджетное послание.
Газета.Ru 10:19
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