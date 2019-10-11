Экономика

РБКРБКИсполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет

Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
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Профицит бюджета за сентябрь увеличился на 16%

Rambler News Service03:40

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ПРАЙМ03:45

Профицит бюджета РФ за январь - сентябрь составил 3,8% ВВП

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Исполнение федерального бюджета стало самым низким с 2008 года

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Выступая перед учащимися Финансового университета при правительстве РФ первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что бизнес не торопится инвестировать скопившиеся на их счетах в банках 30 трлн рублей в экономику страны.
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В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
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