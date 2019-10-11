Экономика

РБКРБКИсполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет

Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
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