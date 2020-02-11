Экономика

Красная веснаКрасная веснаИсполнение планов приватизации заинтересовало Счетную палату

Анализ эффективности исполнения планов приватизации 2017–2019 годов проведет Счетная палата РФ, 11 февраля сообщается на сайте ведомства.
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Счетная палата проанализирует эффективность исполнения плана приватизации

ТАССвчера в 16:11

Исполнение планов приватизации заинтересовало Счетную палату

Красная веснавчера в 17:21

Счётная палата займётся проверкой приватизации прошлых лет

Евразия Daily01:20
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Газета.Ru вчера в 20:15
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Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%

Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе 2020 года вырос на 1,7%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Исследование специалистов Роскачества поможет потребителям ориентироваться в зарубежных интернет-магазинах, а также понять, каких ресурсов лучше избегать.
iReactor 00:00
Политика

Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
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На Ямале отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в связи с чем, в ряде городов и одном районе с 12 февраля общеобразовательные заведения закрываются на карантин, сообщает интернет-издание «Север-Пресс» со ссылкой на главу ямальского управления Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко.
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Общество

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Экономика

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Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
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Экс-игрок хихонского "Спортинга" и сборной России Дмитрий Черышев поделился мнением о дебюте нападающего Фёдора Смолова в основе "Сельты" в матче 23-го тура Примеры против "Севильи" (2:1).— Сразу скажу, что я не тот человек, который будет оценивать игру Смолова, – это делает главный тренер.
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Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
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Здоровье

Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек

По состоянию на утро 11 февраля общее число заразившихся новым коронавирусом превысило 42 тыс. человек.
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Россия и Грузия не обсуждают вопрос отмены визового режима

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
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В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

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Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
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МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
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Хоккей

«Питтсбург» обменял Гальченюка в «Миннесоту» на Цукера

"Пингвинз" получили нападающегой Джейсона Цукера, отдав за него форварда Алекса Гальченюка, защитника Калена Эддимона и условный выбор первого раунда драфта этого года.
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Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
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В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

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В «Балтике» прокомментировали драку с футболистами клуба из Туркмении

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