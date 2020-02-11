Экономика
Красная веснаИсполнение планов приватизации заинтересовало Счетную палату
Анализ эффективности исполнения планов приватизации 2017–2019 годов проведет Счетная палата РФ, 11 февраля сообщается на сайте ведомства.
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Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Политика
В Чувашии назначен министр здравоохранения
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
Армия и оружие
Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»
Политика
Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Финансы
Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 1,7%
Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в январе 2020 года вырос на 1,7%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Общество
Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Экономика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Общество
Роскачество дало советы по покупкам в зарубежных интернет-магазинах
Исследование специалистов Роскачества поможет потребителям ориентироваться в зарубежных интернет-магазинах, а также понять, каких ресурсов лучше избегать.
Политика
Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз
Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
Здоровье
В пяти городах и одном районе Ямала школы закрывают на карантин
На Ямале отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в связи с чем, в ряде городов и одном районе с 12 февраля общеобразовательные заведения закрываются на карантин, сообщает интернет-издание «Север-Пресс» со ссылкой на главу ямальского управления Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Экономика
Китайские компании попросили миллиарды долларов из-за вируса
Более 300 китайских компаний попросили у банков страны кредитов в общей сложности на 8,2 миллиарда долларов.
Футбол
Дмитрий Черышев: «Смолову надо набраться футбольной наглости»
Экс-игрок хихонского "Спортинга" и сборной России Дмитрий Черышев поделился мнением о дебюте нападающего Фёдора Смолова в основе "Сельты" в матче 23-го тура Примеры против "Севильи" (2:1).— Сразу скажу, что я не тот человек, который будет оценивать игру Смолова, – это делает главный тренер.
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
Здоровье
Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек
По состоянию на утро 11 февраля общее число заразившихся новым коронавирусом превысило 42 тыс. человек.
Гаджеты
Новый водоблок Raijintek предназначен для видеокарт Radeon RX 5700
Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.
Политика
Россия и Грузия не обсуждают вопрос отмены визового режима
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
Общество
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Происшествия
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Хоккей
«Питтсбург» обменял Гальченюка в «Миннесоту» на Цукера
"Пингвинз" получили нападающегой Джейсона Цукера, отдав за него форварда Алекса Гальченюка, защитника Калена Эддимона и условный выбор первого раунда драфта этого года.
Общество
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Футбол