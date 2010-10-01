Экономика

Красная веснаКрасная веснаИсполнение планов приватизации заинтересовало Счетную палату

Анализ эффективности исполнения планов приватизации 2017–2019 годов проведет Счетная палата РФ, 11 февраля сообщается на сайте ведомства.
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Счетная палата проанализирует эффективность исполнения плана приватизации

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Исполнение планов приватизации заинтересовало Счетную палату

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