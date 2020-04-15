Экономика
Bash.NewsИсполнение «закона Яровой» могут отложить из-за коронавируса
Государство может отложить исполнение некоторых параметров так называемого "закона Яровой".
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с чего всё началось
Операторы просят отложить исполнение самых затратных требований В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой».Коммерсантъвчера в 18:23
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Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Общество
Путин поручил освободить выплаты медикам от налогов
Российские медики, борющиеся с коронавирусом, должны получить федеральные выплаты «чистыми», заявил президент Владимир Путин.
Секрет фирмы 10:08
Общество
Шнуров назвал слова о своем заражении коронавирусом шуткой
Музыкант Сергей Шнуров опроверг заявление о том, что он заболел COVID-19, сделанное во время прямого эфира с футболистом Александром Кержаковым.
РИА Новости 09:10
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Экономика
Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
Информационный центр Правительства Москвы 10:31
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Происшествия
СК обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево
Следственный комитет России опубликовал видеозапись авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево, которая произошла в мае прошлого года.
Российская газета 08:23
Политика
Чем известен генерал Шайтанов, которого СБУ назвала агентом ФСБ
Зачем ФСБ было планировать его убийство, платить за это 200 тысяч долларов да еще и привлекая Шайтанова (если тот, как утверждает СБУ, поставлял очень много ценной информации) — вопрос открытый.
Голос Правды 02:42
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую
По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска вчера в 12:12
Общество
Почти миллион выданных электронных пропусков аннулируют в Москве
Общее количество выданных пропусков составило более 3,2 млн.
Москва Online вчера в 12:02
Общество
В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов
В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
Neva.Today 10:04
Экономика
МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3% в 2020 году
В 2020 году объём мирового ВВП может сократиться на 3%. По оценке Международного валютного фонда, падение глобальной экономики рискует стать самым масштабным со времён Великой депрессии 1930-х годов.
RT на русском вчера в 17:25
Происшествия
В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей
"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС 05:42
Политика
В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель
Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новости 00:43
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Футбол
Зиньковский опроверг информацию в СМИ о своем переходе в «Зенит»
Санкт-Петербург, 15 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался по поводу слухов, распущенных в СМИ, о своем переходе в петербургский «Зенит».
REGNUM 11:43
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
В марте на валютном рынке нерезиденты и иностранные частные банки увеличили покупки иностранной валюты, результатом чего стал резкий рост волатильности курса рубля.
Мой Брянск 10:42
Финансы
Курс доллара превысил 75 рублей
По состоянию на 18:20 мск курс доллара вырос на 2,08 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 75,08 руб. Курс евро увеличился на 1,67 руб. и составил 81,83 руб. 15 апреля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $28 за баррель.
Rambler News Service 11:34
Транспорт
В Краснодарском крае появятся карантинные посты
В Краснодарском крае появятся карантинные посты. Полицейские будут выборочно останавливать машины и проверять у них пропуска.
Московский Комсомолец Краснодар 07:42
Здоровье
Ученые Швеции призвали власти к действиям против коронавируса
Стратегию правительства Швеции в борьбе с распространением коронавируса в стране раскритиковала группа экспертов в области здравоохранения, 14 апреля сообщает датское печатное издание Веrlіпдsке.
ИА Красная Весна вчера в 11:34
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Футбол
Виктор Будянский: Миранчуки могли бы выступать в Италии
Напомним, Будянский практически всю футбольную карьеру провёл в Италии. Выступал за «Ювентус» в период с 2002 по 2007 годы.
ГЛАС.RU 08:37