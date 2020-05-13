Политика

ИзвестияИзвестияИсполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании. По словам Витренко, он получил формальное предупреждение о сокращении своей должности. Это автоматически означает увольнение через два месяца, написал он в Facebook.
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Автор победы Украины над «Газпромом» пожаловался на увольнение

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Куратор судов с «Газпромом» директор «Нафтогаза» Витренко заявил о своем сокращении

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