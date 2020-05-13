Политика
ИзвестияИсполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании. По словам Витренко, он получил формальное предупреждение о сокращении своей должности. Это автоматически означает увольнение через два месяца, написал он в Facebook.
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Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Экономика
Трамп упрашивает ФРС спасти нефтяные компании
Блумберг приводит слова главы Минэнерго США Дэна Бруйетта, который сообщил, что что министр финансов Стивен Мнучин «очень тесно взаимодействовал с Федеральной резервной системой», отметив: «Мы скорректировали программу — программу кредитования Main Street — и сделали ее доступной для тех, кого мы называем компаниями среднего размера».
ИА REX 07:01
Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru 06:21
Общество
У саудовской нефти начались проблемы в США
Lenta.ru 05:48
Футбол
Андрей Аршавин – об интересе «Барселоны» к Миранчуку: «Если будет предложение, нужно садиться в такси и ехать в аэропорт»
Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука в «Барселону».
Матч ТВ вчера в 16:00
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Германия и Австрия откроют границу 15 июня
Германия и Австрия откроют границу 15 июня. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники в немецком МВД.
Piter.tv 05:24
Общество
Россияне за сутки подали более 2 миллионов заявок на выплаты на детей
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время совещания о социально-экономической ситуации в стране обратил внимание на то, что за минувшие сутки российские граждане подали свыше двух миллионов заявлений на выплату десяти тысяч рублей на ребенка.
Журналистская правда 05:45
Общество
В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте
Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
Армия и оружие
В США рассказали об опасности российских систем РЭБ
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) представляют опасность для американских военных, поскольку позволяют обнаружить и атаковать последних даже в условиях тщательной маскировки, пишет The Drive.
Lenta.ru 04:09
Политика
Глава Минздрава допустил трансформацию ОМС
Москва, 13 мая 2020, 14:11 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил трансформацию системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:11
Футбол
Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 13:28
Общество
Супруга Пескова Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом
Олимпийская чемпионка в парных танцах на льду Татьяна Навка попала в больницу с коронавирусом. Об этом она сообщила изданию Daily Storm.
NewInform вчера в 08:55
Происшествия
В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Коммерсантъ вчера в 23:05
Общество
В Волгоградской области планово окончат учебный год
Последний звонок, учитывая, что в Волгоградской области сегодня фиксируется рекордное число зараженных коронавирусом, пройдет в дистанционном формате.
ИА Городские вести. Волгоград 04:58
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Армия и оружие
В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России
Журналисты отметили, что в течение последних лет Россия не скрывает своих достижений в развитии противовоздушной и противоракетной обороны и демонстрирует отличное оснащение и подготовку данного рода войск.
Военное дело 03:45
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Общество
Мишустин потребовал активизировать работу по выплатам медикам
Правительство России довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более 27,5 млрд руб. врачам пока выплатили лишь около 4,5 млрд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическом вопросам.
РБК 07:20
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Общество
Появилась мошенническая схема с ваучерами за отмененный авиарейс
«С учетом широкого освещения инициативы о введении ваучеров можно ожидать увеличения количества мошеннических действий с применением нового сценария социнженерии», - рассказал изданию начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
Ридус 02:14
Авто
Новый Volkswagen Golf GTI TCR замечен фотошпионами
Volkswagen представил Golf GTI Mk8 в конце февраля с 2,0-литррвым бензиновым турбодвигателем мощностью 241 лошадиная сила.
32CARS.ru вчера в 06:47
Транспорт
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
Коммерсантъ вчера в 03:43
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Армия и оружие
Минобороны подготовилось к изменению порядка призыва в армию
Ранее сообщалось, что призывные комиссии в 2020 году пройдут в особом режиме, направленном на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Deita.ru вчера в 23:15
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ 11 мая в 10:35