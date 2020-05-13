Политика
ИзвестияИсполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании. По словам Витренко, он получил формальное предупреждение о сокращении своей должности. Это автоматически означает увольнение через два месяца, написал он в Facebook.
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Энергетика
Новак переговорил с главой Минэнерго Саудовской Аравии
Накануне Новак обсудил по телефону с министром энергетики США Дэном Бруйеттом ситуацию на рынке нефти.
RT на русском 08:32
Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
Армия и оружие
Украина закупит у США три крупные партии вооружения
Украина и США продолжают переговоры о закупке Киевом трех крупных партий вооружения, сделка должна состояться в текущем году, сообщил 12 мая посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.
Известия вчера в 18:36
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Общество
Кузнецова высказалась по поводу инцидента в приюте в Уфе
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила, что необходимо тщательно проверить руководство детского приюта в Уфе, сотрудница которого провоцировала подростков на драки и унижала их и других сотрудников учреждения.
Аргументы и Факты 07:59
Общество
Курьерская служба СДЭК отрицает утечку данных миллионов клиентов
В сети предлагается получить онлайн-доступ к базе данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК за 70 тысяч рублей.
BFM.ru 06:47
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
Экономика
Авиакомпании начали повышать цены
Вопреки тотальному падению спроса на перелеты, российские авиакомпании начали повышать цены на билеты.
Газета.Ru 03:23
Общество
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Эхо Москвы вчера в 13:15
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Москва, 12 мая 2020, 14:54 — REGNUM Несколько хакерских атак было совершено на платформу онлайн-шествия «Бессмертный полк» 9 мая.
REGNUM вчера в 07:54
Экономика
Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам
Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов – компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru 08:39
Общество
В России передумали делать аналог «Википедии» за 2 млрд рублей
В 2020–2022 годах на отечественную «Википедию» планировалось потратить почти 1,7 млрд рублей, при этом в 2019 году уже было выделено 303,2 млн рублей.
Секрет фирмы 07:55
Здоровье
Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
Рамблер 08:15
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
РИА Новости 08:37
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Гаджеты
Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
NewInform 04:19
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
Правительство утвердило порядок выплат семьям с детьми
Российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, о которых президент Владимир Путин объявил в ходе обращения к населению 11 мая.
Forbes вчера в 02:37
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 11 мая в 10:15
Кино
Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru 06:04
Финансы
Рубль продолжает снижаться к доллару и евро
Доллар подорожал на 28 копеек и достиг 73,68 рублей. Евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рублей.
Восток-Медиа вчера в 09:12
Авто
В Россию едет новый Toyota Highlander
Как сообщает пресс-служба компании, Toyota Highlander 2020 модельного года поступит в продажу в России в течение лета нынешнего года.
Движок вчера в 02:32
Общество
Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО
Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
RT на русском 08:06
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
Происшествия
В Кургане в отделе полиции скончался задержанный
По сообщению СУ СКР по Курганской области, 12 мая в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Кургану был доставлен нетрезвый мужчина за административное правонарушение.
Kurgan.ru 08:11
Политика
Архангельская область и НАО договорились начать объединение
РИА Новости 08:22
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
Интерфакс 07:26
Общество
В Екатеринбурге отмечено рекордное заражение медиков коронавирусом
Сообщается, что это рекордное для столицы Свердловской области заражение медиков.
Аргументы недели вчера в 08:31