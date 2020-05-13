Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании. По словам Витренко, он получил формальное предупреждение о сокращении своей должности. Это автоматически означает увольнение через два месяца, написал он в Facebook.

Энергетика Новак переговорил с главой Минэнерго Саудовской Аравии Накануне Новак обсудил по телефону с министром энергетики США Дэном Бруйеттом ситуацию на рынке нефти.

Армия и оружие Украина закупит у США три крупные партии вооружения Украина и США продолжают переговоры о закупке Киевом трех крупных партий вооружения, сделка должна состояться в текущем году, сообщил 12 мая посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 798

Общество Кузнецова высказалась по поводу инцидента в приюте в Уфе Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила, что необходимо тщательно проверить руководство детского приюта в Уфе, сотрудница которого провоцировала подростков на драки и унижала их и других сотрудников учреждения.

Общество Курьерская служба СДЭК отрицает утечку данных миллионов клиентов В сети предлагается получить онлайн-доступ к базе данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК за 70 тысяч рублей. 80

Экономика Авиакомпании начали повышать цены Вопреки тотальному падению спроса на перелеты, российские авиакомпании начали повышать цены на билеты. 2

Общество В России передумали делать аналог «Википедии» за 2 млрд рублей В 2020–2022 годах на отечественную «Википедию» планировалось потратить почти 1,7 млрд рублей, при этом в 2019 году уже было выделено 303,2 млн рублей.

Здоровье Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.

Политика Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". 676

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Финансы Рубль продолжает снижаться к доллару и евро Доллар подорожал на 28 копеек и достиг 73,68 рублей. Евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рублей. 89

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Общество 100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.