Политика

ИзвестияИзвестияИсполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании. По словам Витренко, он получил формальное предупреждение о сокращении своей должности. Это автоматически означает увольнение через два месяца, написал он в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

«Нафтогаз» прокомментировал планы об увольнении исполнительного директора

Известия12:46

Директор «Нафтогаза» сообщил о решении уволить его

Коммерсантъ06:13

Эксперт прокомментировал увольнение Витренко из «Нафтогаза»

РИА Новости09:02

Куратор судов с «Газпромом» директор «Нафтогаза» Витренко заявил о своем сокращении

Интерфакс06:45

В «Нафтогазе» объяснили увольнение Витренко

РБК12:29

Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко заявил, что его должность сокращают

Газета.Ru05:57

Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что его увольняют из компании

ТАСС05:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 16:50, Ашберн
Политика

Захарова назвала условия лишения аккредитаций журналистов FT и NYT

Лишение аккредитации журналистов изданий The Financial Times и The New York Times в России будет зависеть от публикации опровержения распространенной ими информации о занижении статистики по коронавирусу в РФ.
Известия 16:22
376
Кино

Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian

Вокруг ТВ вчера в 08:12
363
Общество

ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией

Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС 13:48
3
Здоровье

Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса

Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2.
Lenta.ru 08:17
8
Общество

Власти Петербурга утвердили выплаты на покупку масок и перчаток

Власти Санкт-Петербурга утвердили единовременную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям с детьми и инвалидами на покупку масок и перчаток.
Экономика сегодня вчера в 15:27
578
Экономика

Минсельхоз США предсказал России лидерство в экспорте пшеницы

Министерство сельского хозяйства США включило Россию в число лидеров по объемам производства и экспорта пшеницы в предстоящем аграрном году (с начала июля 2020-го по конец июня 2021-го).
Российская газета 03:48
247
Кино

Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News 06:28
47
Общество

ЕГЭ перенесли на более поздний срок

"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 08:02
1,1K
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
4,4K
Происшествия

Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме

Вести.Ru 16:30
1
Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тысяч рублей

Наибольший дисконт в размере 300 тысяч рублей будет предложен будущим покупателям флагманского лифтбэка Skoda Superb.
32CARS.ru вчера в 14:24
75
Общество

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.
Ведомости 13:08
293
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
6
Здоровье

Губернатор распорядился о доплатах работникам интерната на Ставрополье

Московский Комсомолец 06:23
2
Здоровье

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:56
91
Общество

Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 09:27
21
Экономика

Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции

Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
6
Общество

Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
РБК 14:46
7
Политика

Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций

Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
317
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
1,2K
Шоу-бизнес

Адель после похудения стесняется своей внешности

Адель призналась, что до сих пор не привыкла к новой себе и даже немного стесняется его, а такое пристальное внимание к ее персоне, очень смущает знаменитость.
RuNews24.ru 07:10
Происшествия

На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
5
Общество

Минздрав сообщил о росте смертности из-за алкоголя во время пандемии

В России во время пандемии коронавируса начала расти смертность от алкоголя, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
Дождь 08:18
302
Наука

Ученые обнаружили в древних окаменелостях загадочные полые шары

Учёные из Австралии, изучая британские музейные коллекции, обнаружили необычные шарообразные конструкции.
OAnews 10:04
Здоровье

В Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации

Болгария объявила о введении в стране с 14 мая по 14 июня режима чрезвычайной эпидемической ситуации на фоне сохранения рисков для здоровья граждан из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:44
1
Гаджеты

Новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценили в 900-1100 долларов

Сетевые инсайдеры уверяют, что новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold поступит на рынок по цене 900-1100 долларов США.
Актуальные Новости вчера в 02:53
2
Общество

Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

Деловое.ТВ 12:30
11
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
Вести.Ru 12:14
35
Общество

Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»

Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
Медиазона 11:11
3
Кино

Автор «Легенды №17» снимет фильм «Нюрнберг»

Российский режиссер Николай Лебедев («Легенда № 17», «Экипаж») снимет фильм «Нюрнберг», рассказывающий об историческом процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии.
Культуромания 12:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Юрьевич Витренко
Украинский экономист и финансист
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное