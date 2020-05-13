Политика
ИзвестияИсполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании. По словам Витренко, он получил формальное предупреждение о сокращении своей должности. Это автоматически означает увольнение через два месяца, написал он в Facebook.
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Здоровье
Резкий спад выявленных COVID-больных наблюдается в Ивановской области
В погибших значатся по-прежнему 12 человек. Ранее число выявляемых за сутки ковид-положительных больных было рекордным.
SM News 04:59
Гаджеты
Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
NewInform 04:19
Кино
Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере
Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
Общество
Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Газета.Ru вчера в 20:34
Общество
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Эхо Москвы вчера в 13:15
Политика
Госдума запретила избираться осужденным по статьям средней тяжести
Закон, запрещающий избираться на должности людям с судимостью по статьям средней тяжести УК РФ, принят в третьем (последнем) чтении Госдумой РФ 13 мая, следует из карточки законопроекта на портале нижней палаты парламента.
ИА Красная Весна 11:38
Авто
Новый Chevrolet Tahoe стал патрульным перехватчиком
Компания Chevrolet представила полицейские модификации внедорожника Tahoe нового поколения, дебютировавшего в конце прошлого года.
AutoNews вчера в 12:07
Экономика
Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии
Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика
Самолет, выполнявший рейс в Уфу из Санкт-Петербурга, сразу после вылета вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам.
РБК 11:12
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Биатлон
Драчев заявил об ошибках в документах об утверждении тренеров
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что в ряде документов об утверждении тренеров национальной команды были допущены ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Общество
Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его
Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК вчера в 06:50
Здоровье
96 зараженных коронавирусом выявили на Кубани за сутки
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в среду, 13 мая о 96 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 07:28
Общество
Власти Москвы отреагировали на данные СМИ о смертности от коронавируса
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:51
Киберспорт
DrDisRespect рассказал, как можно улучшить Call of Duty: Warzone
CyberSport.ru 11 мая в 06:49
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Происшествия
Якутского шамана Александра Габышева увезли в психиатрическую больницу
Якутского шамана Александра Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу.
Дождь вчера в 08:23
Наука
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Lenta.ru 08:17
Политика
В конгресс США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»
В конгресс США внесена резолюция, осуждающая «нарушения прав человека в России», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 01:44
Авто
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Авто
В США восстановят самый длинный лимузин на планете
Самый длинный автомобиль на планете - лимузин под названием American Dream – собираются восстановить.
CarsWeek.ru 06:11
Общество
В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции
Законопроект о расширении полномочий полиции внесло в Госдуму правительство РФ.
Российская газета 04:14
Наука
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
По некоторым данным, потеря обоняния — самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля.
Lenta.ru 06:36
Спорт
Овечкин принял участие в запущенном Роналду челлендже
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в челлендже, запущенном футболистом «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
RT на русском 11:11