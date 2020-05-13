Политика

ИзвестияИзвестияИсполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании. По словам Витренко, он получил формальное предупреждение о сокращении своей должности. Это автоматически означает увольнение через два месяца, написал он в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал увольнение Витренко из «Нафтогаза»

РИА Новости09:02

Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что его увольняют из компании

ТАСС05:07

Менеджер «Нафтогаза» связал свое увольнение с отказом от борьбы с Россией

РБК06:38

Директор «Нафтогаза» сообщил о решении уволить его

Коммерсантъ06:13

Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко заявил, что его должность сокращают

Газета.Ru05:57

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Известия05:44

Куратор судов с «Газпромом» директор «Нафтогаза» Витренко заявил о своем сокращении

Интерфакс06:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 12:10, Ашберн
Здоровье

Резкий спад выявленных COVID-больных наблюдается в Ивановской области

В погибших значатся по-прежнему 12 человек. Ранее число выявляемых за сутки ковид-положительных больных было рекордным.
SM News 04:59
4
Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

NewInform 04:19
57
Кино

Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере

Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
21
Общество

Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Газета.Ru вчера в 20:34
658
Общество

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Эхо Москвы вчера в 13:15
410
Политика

Госдума запретила избираться осужденным по статьям средней тяжести

Закон, запрещающий избираться на должности людям с судимостью по статьям средней тяжести УК РФ, принят в третьем (последнем) чтении Госдумой РФ 13 мая, следует из карточки законопроекта на портале нижней палаты парламента.
ИА Красная Весна 11:38
4
Авто

Новый Chevrolet Tahoe стал патрульным перехватчиком

Компания Chevrolet представила полицейские модификации внедорожника Tahoe нового поколения, дебютировавшего в конце прошлого года.
AutoNews вчера в 12:07
3
Экономика

Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии

Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика

Самолет, выполнявший рейс в Уфу из Санкт-Петербурга, сразу после вылета вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам.
РБК 11:12
15
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,2K
Биатлон

Драчев заявил об ошибках в документах об утверждении тренеров

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что в ряде документов об утверждении тренеров национальной команды были допущены ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество

Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
244
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
195
Общество

Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
5
Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК вчера в 06:50
221
Здоровье

96 зараженных коронавирусом выявили на Кубани за сутки

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в среду, 13 мая о 96 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 07:28
592
Общество

Власти Москвы отреагировали на данные СМИ о смертности от коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:51
32
Киберспорт

DrDisRespect рассказал, как можно улучшить Call of Duty: Warzone

CyberSport.ru 11 мая в 06:49
Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
60
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
5,8K
Происшествия

Якутского шамана Александра Габышева увезли в психиатрическую больницу

Якутского шамана Александра Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу.
Дождь вчера в 08:23
555
Наука

Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса

Lenta.ru 08:17
Политика

В конгресс США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»

В конгресс США внесена резолюция, осуждающая «нарушения прав человека в России», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 01:44
4,2K
Авто

Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
61
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
9
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
1
Авто

В США восстановят самый длинный лимузин на планете

Самый длинный автомобиль на планете - лимузин под названием American Dream – собираются восстановить.
CarsWeek.ru 06:11
Общество

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия полиции

Законопроект о расширении полномочий полиции внесло в Госдуму правительство РФ.
Российская газета 04:14
3,8K
Наука

Объяснен самый распространенный симптом коронавируса

По некоторым данным, потеря обоняния — самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля.
Lenta.ru 06:36
9
Спорт

Овечкин принял участие в запущенном Роналду челлендже

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в челлендже, запущенном футболистом «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
RT на русском 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Юрьевич Витренко
Украинский экономист и финансист
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное