Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании. По словам Витренко, он получил формальное предупреждение о сокращении своей должности. Это автоматически означает увольнение через два месяца, написал он в Facebook.

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Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,2K

Биатлон Драчев заявил об ошибках в документах об утверждении тренеров Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что в ряде документов об утверждении тренеров национальной команды были допущены ошибки, передает РИА "Новости".

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