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Исполнительный директор Ольчак: Philip Morris планирует уйти из России к концу 2022 года

Американский табачный концерн Philip Morris International (владелец брендов Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, IQOS) планирует ближе к концу 2022 года покинуть российский рынок.
Lenta.ru
В интервью Bloomberg
 господин Ольчак пояснил, что российский рынок является для Philip Morris седьмым по величине.
Коммерсантъ
В числе брендов компании — Marlboro, Iqos, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament.
РИА Новости
В начале марта Philip Morris объявляла, что прекращает инвестировать в российский рынок и запускать здесь новые продукты, а также сокращает объёмы производства.
НТВ

Подробнее о событии

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