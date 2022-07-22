Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75, более известного как «кентавр», свидетельствует об окончании пандемии.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с CCC до C. "Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с CCC до C", — говорится в сообщении.
В рамках объявленного президентом США Джо Байденом очередного транша военной помощи Украине Пентагон передаст СБУ четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, до 580 беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью You-Tube-каналу "Да это так" заявил, что Киев решил объявить мобилизацию военных пенсионеров для формирования "мощных резервов" для наступления.
Компания Chery расширила ассортимент седанов новой «четырехдверкой» Arrizo 8. Модель, анонсированная еще весной, стала легковым флагманом китайской марки, но в целях унификации разделила всю свою «технику» с кроссоверами.