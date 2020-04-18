Происшествия
RT на русскомИсполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет.
Читать в источнике
Оценить1,4K
В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, Новиков был задержан с поличным. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
с чего всё началось
«Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», — заявил губернатор Хакасии Валентин Коновалов.Дождь10:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Хакасское отделение КПРФ заявило, что будет поддерживать Сергея Новикова
Московский Комсомолец Хакасия05:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:58, Ашберн
Футбол
Шюррле больше не сыграет за «Спартак»
Soccer.ru 12:03
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
Футбол
Кокорин о коронавирусе: в Сочи народ до последнего был расслаблен
Народ до последнего был настолько расслабленным — ни масок, ничего.
RT на русском 14:31
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
Технологии
Оказалось, некоторые HDD Seagate и Western Digital используют SMR
Стало известно, что HDD Seagate и Western Digital используют SMR для накопителей, предназначенных для ПК и NAS.
Vevby.ru 15:27
Здоровье
Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе
По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews вчера в 12:49
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Космос
В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю
Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru 16 апреля в 06:38
Общество
Власти Москвы продлили введённые ограничения до 1 мая
Временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются до 1 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.
Комсомольская правда 03:54
Здоровье
В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
Религия
В РПЦ отказались признавать существование инопланетян
Русская православная церковь (РПЦ) не признает существование иных цивилизаций за пределами Земли.
РБК 12:31
Футбол
«Атлетико» заинтересовался приобретением Азмуна
Как сообщает источник, в борьбу за игрока включился мадридский «Атлетико». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Наполи».
Vprognoze.ru 14:07
Общество
В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана
Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
РИА Новости 11:18
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Происшествия
Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области
В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
Газета.Ru 13:09
Культура
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Знаменитый фестиваль поп-культуры Comic-Con не состоится в американском Сан-Диего в 2020 году.
Kinonews.ru вчера в 16:39
Общество
Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
Армия и оружие
NI спрогнозировал результат попадания ракеты «Циркон» в авианосец
Сочетание новейшей подлодки и гиперзвуковых ракет является огромным преимуществом, поскольку субмарины могут длительное время оставаться под водой незамеченными, а затем нанести внезапный удар, который окажется губительным даже для авианосца.
Российская газета 03:38
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май
В центральной части России, Поволжье и Краснодарском крае температуры ожидаются чуть выше климатической нормы.
Пятый канал вчера в 23:46
Общество
ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления
«Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых за преступления небольшой и средней тяжести, составляет 43,7% от общего количества вновь арестованных (8018 человек)», — говорится в письме.
РБК 12:34
Общество
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус
В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
Авторадио 06:37
Религия
Саратовский митрополит выступил против закрытия церквей на Пасху
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин осудил действия властей Саратовской области, принявших решение запретить посещение церквей в канун пасхальных богослужений.
Коммерсантъ 14:51
Общество
Вирусолог обучил россиян правильно вести себя на улице и дома
Владимир Макаров, вирусолог из РУДН, рассказал россиянам, как нужно вести себя на улице и дома.
ToDay News Ufa 11:29
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета 11:36
Здоровье
В Пензе изменено постановление о режиме повышенной готовности
Накануне глава пензенского региона внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».
Пенза-взгляд 02:04