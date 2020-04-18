Происшествия

RT на русскомRT на русскомИсполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
Светлана Петренко
В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, Новиков был задержан с поличным. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
— Светлана ПетренкоРЕН ТВ 00:59
с чего всё началось
«Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», — заявил
 губернатор Хакасии Валентин Коновалов.
Дождь10:32

Подробнее о событии

Сергей Новиков подозревается в получении взятки

Хакасиявчера в 22:35

Абаканский городской суд арестовал Сергея Новикова до 16 июня

Пульс Хакасии09:57

Хакасское отделение КПРФ заявило, что будет поддерживать Сергея Новикова

Московский Комсомолец Хакасия05:22

РЕН ТВ показало полное видео задержания замглавы Хакасии

Известия06:13

Появились первые фото с места задержания заместителя главы Хакасии

ИА Хакасия01:03

Суд в Абакане арестовал и.о. замглавы Хакасии

ТАСС10:03

Глава Хакасии отреагировал на задержание зама при получении взятки

РЕН ТВвчера в 23:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:58, Ашберн
Футбол

Шюррле больше не сыграет за «Спартак»

Soccer.ru 12:03
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
3K
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Российская газета 14:25
64
Футбол

Кокорин о коронавирусе: в Сочи народ до последнего был расслаблен

Народ до последнего был настолько расслабленным — ни масок, ничего.
RT на русском 14:31
Общество

Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах

Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
136
Технологии

Оказалось, некоторые HDD Seagate и Western Digital используют SMR

Стало известно, что HDD Seagate и Western Digital используют SMR для накопителей, предназначенных для ПК и NAS.
Vevby.ru 15:27
8
Здоровье

Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе

По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews вчера в 12:49
86
Происшествия

Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы

Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
1,9K
Космос

В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю

Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
UfaTime.ru 16 апреля в 06:38
12
Общество

Власти Москвы продлили введённые ограничения до 1 мая

Временные ограничения, введенные 13 апреля, продлеваются до 1 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.
Комсомольская правда 03:54
535
Здоровье

В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса

Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
528
Религия

В РПЦ отказались признавать существование инопланетян

Русская православная церковь (РПЦ) не признает существование иных цивилизаций за пределами Земли.
РБК 12:31
244
Культура

Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях

РБК 15:08
210
Футбол

«Атлетико» заинтересовался приобретением Азмуна

Как сообщает источник, в борьбу за игрока включился мадридский «Атлетико». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Наполи».
Vprognoze.ru 14:07
Общество

В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана

Самолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.
РИА Новости 11:18
201
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
463
Происшествия

Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области

В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
Газета.Ru 13:09
220
Культура

Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса

Знаменитый фестиваль поп-культуры Comic-Con не состоится в американском Сан-Диего в 2020 году.
Kinonews.ru вчера в 16:39
2
Общество

Московские власти раскрыли долю бессимптомных носителей коронавируса

У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
205
Политика

Путин упростил правила пребывания иностранцев в России

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 06:07
1,4K
Армия и оружие

NI спрогнозировал результат попадания ракеты «Циркон» в авианосец

Сочетание новейшей подлодки и гиперзвуковых ракет является огромным преимуществом, поскольку субмарины могут длительное время оставаться под водой незамеченными, а затем нанести внезапный удар, который окажется губительным даже для авианосца.
Российская газета 03:38
50
Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
565
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май

В центральной части России, Поволжье и Краснодарском крае температуры ожидаются чуть выше климатической нормы.
Пятый канал вчера в 23:46
116
Общество

ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления

«Общее количество поступивших за месяц в следственные изоляторы обвиняемых, привлекаемых за преступления небольшой и средней тяжести, составляет 43,7% от общего количества вновь арестованных (8018 человек)», — говорится в письме.
РБК 12:34
4
Общество

Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус

В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
Авторадио 06:37
1,2K
Религия

Саратовский митрополит выступил против закрытия церквей на Пасху

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин осудил действия властей Саратовской области, принявших решение запретить посещение церквей в канун пасхальных богослужений.
Коммерсантъ 14:51
26
Общество

Вирусолог обучил россиян правильно вести себя на улице и дома

Владимир Макаров, вирусолог из РУДН, рассказал россиянам, как нужно вести себя на улице и дома.
ToDay News Ufa 11:29
9
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
2,2K
Путешествия

В Турции назвали сроки открытия туристического сезона

Российская газета 11:36
136
Здоровье

В Пензе изменено постановление о режиме повышенной готовности

Накануне глава пензенского региона внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».
Пенза-взгляд 02:04
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное