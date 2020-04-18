Происшествия
RT на русскомИсполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет.
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В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, Новиков был задержан с поличным. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Общество
В Швеции ежедневно умирают 60 человек от коронавируса
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Pravda.Ru 16 апреля в 09:07
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В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
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В Новосибирской области выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у десяти жителей Новосибирской области, среди них - один ребенок, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
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На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
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Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
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В США прошла волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News.
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Премьеру фантастического российского фильма «Спутник» покажут онлайн
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В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
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Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
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Газета.Ru 17 апреля в 05:46
Армия и оружие
NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня вчера в 19:10
Экономика
США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса
Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:07
Общество
Клиенты Сбербанка обнаружили в приложении чужие номера телефонов
Клиенты Сбербанка стали замечать чужие номера в своих профилях приложения «Сбербанк Онлайн».
Ореанда-Новости вчера в 03:05
Общество
В Москве значительно возросла доля бессимптомных больных коронавирусом
В Москве доля инфицированных коронавирусом людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, возросла за неделю с 40 до 60%.
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Lenta.ru вчера в 20:39
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Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости вчера в 20:30
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Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 112
«Зарегистрировано 112 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-2019», — сообщил оперативный штаб региона 17 апреля.
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Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес
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Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
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Работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные листы в период с 20 по 30 апреля.
Общественная служба новостей 17 апреля в 07:52
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За доходами россиян решили следить
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Рамблер 16 апреля в 16:11
Армия и оружие
Военные России и Италии продезинфицировали ещё два дома престарелых
«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделений РХБ защиты Вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух пансионатах городов Серина и Верделло», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 00:29
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Megaobzor.com 17 апреля в 14:43
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Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае
Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
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В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение
Коммерсантъ вчера в 16:59
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
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В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним было найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
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МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран
Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru вчера в 19:06