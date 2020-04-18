В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, Новиков был задержан с поличным. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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