Политика
RT на русскомИсполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Тейлора.
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Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Наука
Курение повышает риск развития диабета второго типа
Ученые выяснили, что курение повышает риск развития диабета второго типа.
Политика
В МИД оценили перспективы переговоров по газу между Россией и Украиной
"Состоявшиеся в сентябре этого года в Брюсселе трехсторонние (Россия-ЕС-Украина) консультации по вопросам транзита газа через территорию Украины после окончания действия контракта на транзит газа (с 1 января 2020 года) дают в целом повод для сдержанного оптимизма", - сказал Руденко.
Экономика
McKinsey: более половины банков могут не пережить спад в экономике
Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике.
Происшествия
В центре Киева при взрыве гранаты погибли два человека
Хоккей
СКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Футбол
Мадридский «Реал» одолел «Галатасарай», одержав первую победу в ЛЧ
Футболисты турецкого «Галатасарая» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов проиграли мадридскому «Реалу».
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию
Представитель японского производителя в России «ММС Рус» официально объявила о завершении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero.
Общество
Психологи выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
Наука
Новые огнестойкие присадки оказались опасными
Пламегасящие вещества из разряда органофосфат-эфиров (OPE), пришедшие на замену токсичным присадкам на базе полибромдифенил-эфиров (PBDE), оказались столь же опасными для здоровья людей и животных, как и их предшественники.
Экономика
В Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса
В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК.
Экономика
Поставщики гречки предупредили о росте цен до 50%
Наука
Мозг может «ремонтироваться» во время сна
Микроглия помогает поддерживать здоровье и функционирование синапсов и сокращать связи между нервными клетками, когда они больше не нужны для работы мозга.
Общество
«Северный поток-2» без учета датского участка построен
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Кино
Что говорят о трейлере новых «Звёздных войн» поклонники саги
Компания Disney опубликовала финальный трейлер девятого эпизода «Звёздных войн».
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз.
Происшествия
Убийцу 12-летней школьницы в Чите осудили пожизненно
Наука
Физики предсказали существование новых экзотических ядер
Используя принципы решеточной квантовой хромодинамики команда ученых из Индии предсказала существования нескольких новых дейтронопободных ядер.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" потерпел поражение от "Ювентуса" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.