Политика

RT на русскомRT на русскомИсполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Тейлора.
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Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

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