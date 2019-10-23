Политика

Lenta.ruLenta.ruАмериканский посол на Украине дал показания против Трампа

Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает The Washington Post.
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Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

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