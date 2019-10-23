Политика
Lenta.ruАмериканский посол на Украине дал показания против Трампа
Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает The Washington Post.
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Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 10:40
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Здоровье
Врачи рассказали, какой анализ чаще всего сдают в Сибири
С 14 октября до 31 декабря 2019 года самый популярный анализ станет самым дешевым: во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в Сибирском федеральном округе на него будет действовать специальная цена – 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).
Tomsk.Ru 20:30
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 20 октября в 04:31
Фигурное катание
Алексей Ягудин: Мы с Таней научились отодвигать свое олимпийское «я» и слушать друг друга
Совсем скоро увидеть выступление Алексея Ягудина петербуржцы смогут вживую.
КП - Санкт-Петербург вчера в 14:10
Космос
Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на «Союзе»
Россия готова обсуждать с США предоставление одного места в корабле "Союз", летящем к Международной космической станции, если к октябрю 2020 года не будут готовы американские корабли, заявил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
РИА Новости 22:39
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Футбол
Хет-трик Мбаппе принес «Пари Сен-Жермен» победу над «Брюгге»
После первого круга в группе "А" чемпионы Франции набрали 9 очков после трех побед, у "Реала" стало 4 турнирных балла, у "Брюгге" – 2, у "Галатасарая" – 1.
Вести.Ru 18:20
Армия и оружие
Россия и Турция приняли меморандум по ситуации в Сирии
Россия и Турция начнут совместное патрулирование на севере Сирии.
Известия 13:49
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:54
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru вчера в 12:08
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Почти половина врачей Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 15:59
Происшествия
Более 140 человек пострадали в ходе протестов в Чили
Эхо Москвы 20 октября в 11:35
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 23:16
Шоу-бизнес
Укупник назвал мужа Лолиты альфонсом
RuNews24.ru 14:16
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Общество
К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов
В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.
РБК 20:59
Футбол
Сарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" (2:1) остался недоволен реализацией опасных моментов своих подопечных.
Газета.Ru 22:18
Общество
Телеканал «Спас» запускает реалити-шоу в монастыре
Участникам предлагается провести месяц послушниками в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
Эхо Москвы 13:31
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru 08:05
Армия и оружие
На линии огня: как элитные сирийские части защищают Манбидж от боевиков
ТК Звезда 22:05
Политика
Палата представителей приняла «закон Родченкова» о допинговом сговоре
Палата представителей США приняла «закон Родченкова», предусматривающий уголовную ответственность за допинговый сговор.
РБК 22:24
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости 08:34
Армия и оружие
В Госдепе заявили о «дырах» в договорённостях России и Турции по САР
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что в договорённостях, достигнутых Россией и Турцией по Сирии, много «дыр».
RT на русском 22:30