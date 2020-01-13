Политика
РБКИсполняющим обязанности президента Абхазии стал премьер Бганба
Парламент Абхазии назначил главу правительства Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики после принятия отставки Рауля Хаджибмы, передает «Sputnik Абхазия». Назначение Бганбы поддержали все 34 присутствовавших депутата.
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Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба приступил к исполнению обязанностей президента республики, указывается в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства страны.Инфорос08:45
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