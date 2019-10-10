Экономика

Газета КемероваГазета КемероваВ России обсуждают запрет «грязного» пальмового масла

Если изменения примут, ограничения распространятся на импорт, производство и переработку растительных масел. Пальмовое масло очень популярно у кондитеров, пекарей, производителей молокосодержащих продуктов.
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с чего всё началось

Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли

Обсуждаемые изменения в законодательство ЕАЭС коснутся импорта, производства и переработки, в частности пальмового масла.
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