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Используйте три правила, чтобы избежать штрафов за перевод с карты на карту в 2021 году

Три правила для физлиц, чтобы избежать штрафа за перевод с карты на карту Избегайте крупных переводов на банковскую карту. Если сумма перевода более 600 тысяч рублей, то информация попадет в Росфинмониторинг, а затем в ФНС.В источнике

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Используйте три правила, чтобы избежать штрафов за перевод с карты на карту в 2021 году

Журнал Зарплата07:23

Правда ли, что с 1 июля налоговая начнет контролировать переводы россиян?

Аргументы и Фактывчера в 09:36

Налоговая предупредила всех россиян, кому приходят деньги на банковскую карту

Primpress.ru26 июня в 14:30
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Система QR-кодов в Москве может быть распространена на другие сферы

В свою очередь в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы "Интерфаксу" сообщили, что решение о внедрении QR-кодов в столичном общественном транспорте в настоящий момент не принято.
Интерфакс07:50