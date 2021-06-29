Используйте три правила, чтобы избежать штрафов за перевод с карты на карту в 2021 году
Три правила для физлиц, чтобы избежать штрафа за перевод с карты на карту Избегайте крупных переводов на банковскую карту. Если сумма перевода более 600 тысяч рублей, то информация попадет в Росфинмониторинг, а затем в ФНС.В источнике
Правда ли, что с 1 июля налоговая начнет контролировать переводы россиян?
Аргументы и Фактывчера в 09:36
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Налоговая предупредила всех россиян, кому приходят деньги на банковскую карту
Primpress.ru26 июня в 14:30