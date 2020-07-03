Экономика
Lenta.ruИспугавшимся господдержки компаниям предложили упростить жизнь
Министерство экономического развития России внесло в правительство предложение о смягчении требований к системообразующим компаниям, упрощающих им жизнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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с чего всё началось
Минэкономразвития внесло в правительство ряд предложений по смягчению требований к системообразующим предприятиям для получения господдержки, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.ТАСС09:14
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