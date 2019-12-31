Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаИспытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Предварительные испытания новейшей САУ "Колаиция" завершились в Свердловской области. Как уже писала "РГ", партия из четырех самоходок отправилась на опытно-боевую эксплуатацию в войска. Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда".
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с чего всё началось

Испытания новейшей артиллерийской установки «Коалиция-СВ» показали на видео

В Свердловской области завершены предварительные испытания новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) нового поколения 2С35 «Коалиция-СВ». В войсках самоходка заменит созданную в 1980-е годы «Мсту-С». Испытательные стрельбы проходят в три этапа.
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Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Газета.Ru11:37

Опубликовано видео испытаний новейшей артустановки «Коалиция-СВ»

РИА Новости09:25

Испытания самоходной установки «Коалиция-СВ» показали на видео

Известия08:56

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Российская газета08:02

Испытания новейшей артиллерийской установки «Коалиция-СВ» показали на видео

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