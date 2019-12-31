Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаИспытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Предварительные испытания новейшей САУ "Колаиция" завершились в Свердловской области. Как уже писала "РГ", партия из четырех самоходок отправилась на опытно-боевую эксплуатацию в войска. Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда".
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с чего всё началось

Испытания новейшей артиллерийской установки «Коалиция-СВ» показали на видео

В Свердловской области завершены предварительные испытания новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) нового поколения 2С35 «Коалиция-СВ». В войсках самоходка заменит созданную в 1980-е годы «Мсту-С». Испытательные стрельбы проходят в три этапа.
ТК Звезда04:36

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Опубликовано видео испытаний новейшей артустановки «Коалиция-СВ»

РИА Новости09:25

Испытания самоходной установки «Коалиция-СВ» показали на видео

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Новые Известиявчера в 12:52

Испытания новейшей артиллерийской установки «Коалиция-СВ» показали на видео

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Сверхмощные «Малки» завершают капитальный ремонт

Вести.Ru02:32

Завершаются испытания новейшей САУ «Коалиция-СВ»

ГЛАС.RU02:05

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Российская газета08:02
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Посольство в Швеции ответило на заявления о «российских троллях»

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RT на русском 10:52
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Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.
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К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев

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Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

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Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
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В России повысили минимальный размер оплаты труда

Если сравнить с прошлым повышением, которое было в начале этого года, то оно произойдет на 7,5 %. Тогда эта цифра была равна 11 280 рублей в месяц.
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

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Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

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МВД сообщило о гибели полицейского при нападении на пост ДПС в Магасе

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СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
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В ЦВО рассказали о боевом дежурстве 11 тыс. военных в новогоднюю ночь

Около 11 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) будут находиться на боевом дежурстве в новогоднюю ночь, сообщила пресс-служба ЦВО.
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