Предварительные испытания новейшей САУ "Колаиция" завершились в Свердловской области. Как уже писала "РГ", партия из четырех самоходок отправилась на опытно-боевую эксплуатацию в войска. Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда".

Политика Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.

Политика В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.

Общество Чиновники украсили главную елку города пластиковыми бутылками Чиновники украсили главную елку города пластиковыми бутылками В одном из населенных пунктов Саратовской области появилось необычное новогоднее дерево.

Экономика ЦБ назвал размер инфляции в России в 2019 году Инфляция в России в 2019 году достигла 3%. Об этом сообщает официальный сайт Банка России (ЦБ) со ссылкой на информацию Росстата.

Технологии WhatsApp перестанет работать на части устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

Политика Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Политика Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.

Хоккей Швеция — Словакия 5:0 (2-й перерыв) Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.

Общество Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.