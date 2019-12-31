Армия и оружие
Российская газетаИспытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Предварительные испытания новейшей САУ "Колаиция" завершились в Свердловской области. Как уже писала "РГ", партия из четырех самоходок отправилась на опытно-боевую эксплуатацию в войска. Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда".
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Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
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Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы
Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Макеева не носит бюстгальтер и с удовольствием демонстрирует свои идеальные формы.
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Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр энергетики Александр Новак договорились о поставках нефти без контрактов.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Футбол
Слуцкий обратился к своим подписчикам в «Инстаграме»
Политика
В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Общество
Чиновники украсили главную елку города пластиковыми бутылками
Чиновники украсили главную елку города пластиковыми бутылками В одном из населенных пунктов Саратовской области появилось необычное новогоднее дерево.
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Индонезия ведет переговоры с «Роскосмосом» о запуске своего космонавта
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Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Экономика
ЦБ назвал размер инфляции в России в 2019 году
Инфляция в России в 2019 году достигла 3%. Об этом сообщает официальный сайт Банка России (ЦБ) со ссылкой на информацию Росстата.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД инфо».
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Культура
Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма
Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Политика
Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде
Сотни демонстрантов, ранее хоронивших жертв ударов США по иракскому ополчению, во вторник попытались штурмовать посольство США в Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
Хоккей
Швеция — Словакия 5:0 (2-й перерыв)
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть восемь матчей, однако четвертьфинальные расклады начинают постепенно прорисовываться уже сейчас.
Общество
Песков: слухи о теракте в Магнитогорске искусственно вбрасываются
Слухи о якобы теракте в Магнитогорске искусственно навязываются и вбрасываются в информационное пространство, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом и пожелал им мира, передает «РИА Новости».
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Игры
В Epic Games Store началась раздача The Talos Principle
Пользователи Epic Games Store могут бесплатно получить копию игры The Talos Principle. Ее можно активировать до 30 декабря, 19:00 мск.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Медики рассказали, какие преимущества для организма имеет резкий отказ от употребления алкоголя.