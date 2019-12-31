Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаИспытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Предварительные испытания новейшей САУ "Колаиция" завершились в Свердловской области. Как уже писала "РГ", партия из четырех самоходок отправилась на опытно-боевую эксплуатацию в войска. Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда".
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Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Российская газета08:02

Опубликовано видео испытаний новейшей артустановки «Коалиция-СВ»

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