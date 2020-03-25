РФ ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Россия ускорит проведение испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей. Об этом в среду, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на два собственных источника в оборонно-промышленном комплексе.

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