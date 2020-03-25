Армия и оружие

ИзвестияИзвестияИспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» решили ускорить

Россия ускорит проведение испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей. Об этом в среду, 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на два собственных источника в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось

Источники: Россия ускорит испытания ракеты «Циркон»

РФ ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата "Адмирал Горшков". Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:03

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Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Газета.Ruвчера в 20:14

Россия ускорит испытательные запуски ракеты «Циркон»

Российская газета01:23

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут ускорены

Комсомольская правда00:33

Россия ускорила испытания «Циркона»

Взгляд.рувчера в 21:38

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» решили ускорить

Известия02:02

Источники: Россия ускорит испытания ракеты «Циркон»

ТАССвчера в 20:03

Лучший носитель «Цирконов» – самолет

Военно-промышленный курьер23 марта в 21:16
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Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $28 за баррель

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению по возможному дополнительному сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM вчера в 03:39
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Здоровье

В Приамурье ожидают большую партию медицинских масок

В ближайшее время в Амурскую область поступит партия масок и дезинфицирующих средств.
Амур.инфо 02:38
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
RT на русском 01:38
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Политика

Власти США достигли соглашения о пакете стимулирования экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа пришли к соглашению о пакете стимулирования экономики на $2 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает издание Washington Post.
РИА Новости 01:35
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Армия и оружие

Полеты Су-57 на предельных режимах сняли на видео

Минобороны опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
РИА Новости 00:00
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

На создание средств профилактики коронавируса выделили 1,4 млрд рублей

"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1,4 миллиарда рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте.
РИА Новости 02:34
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, пишет Газета.ru.
ProUfu.ru 22 марта в 23:38
Общество

Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус

Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
РИА Новости 02:10
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за последние сутки выписали 70 человек

За последние сутки из московского медицинского центра в Коммунарке было выписано 70 человек.
Известия вчера в 02:26
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:36
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
РБК 23 марта в 15:15
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM вчера в 13:54
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Общество

Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии

Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями".
ТАСС вчера в 18:06
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК вчера в 13:29
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Наука

Определяющий коронавирус за пять минут тест создали ученые в Сингапуре

Ученые Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, который позволяет получить результат в течение пяти минут.
Piter.tv 02:25
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
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