Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.В источнике
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