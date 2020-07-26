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Телеканал Санкт-Петербург
Телеканал Санкт-Петербург

Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.В источнике
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RT на русском

В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

RT на русском05:22
РБК

Минобороны сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

РБК05:41
Коммерсантъ

Минобороны сообщило о завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Коммерсантъ05:30
РИА Новости

В Минобороны рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

РИА Новости06:41
Газета.Ru

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются

Газета.Ru05:02
ТАСС

В Минобороны сообщили, что испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются

ТАСС05:01
ТК Звезда

«Уникальная по дальности и точности стрельбы»: в МО РФ рассказали об испытаниях ракеты «Циркон»

ТК Звезда05:13
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
РИА Новости21:48
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Джонсон собрался пересмотреть законы из-за страха перед Россией

Лондон, 26 июля 2020, 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM00:27
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Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
РБК17:42
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