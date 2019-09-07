Происшествия

BFM.ruBFM.ruИспытания новейшего Boeing 777X провалились

Авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний своего новейшего лайнера Boeing 777X. Эту информацию AFP подтвердили в корпорации. По данным агентства, испытания проходили 5 сентября.
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AFP: компания Boeing столкнулась с техническими проблемами при испытаниях нового лайнера

ТАССвчера в 22:33

AFP узнало о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X

РБКвчера в 21:37

СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X

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СМИ узнали о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X

Известиявчера в 22:39
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Ради российской модели Оксаны Воеводиной король Малайзии Мухаммад V отрекся от своего престола, но это не помешало экс-правителю после развода сожалеть о нахлынувших на него чувствах.
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Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд

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