Происшествия
BFM.ruИспытания новейшего Boeing 777X провалились
Авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний своего новейшего лайнера Boeing 777X. Эту информацию AFP подтвердили в корпорации. По данным агентства, испытания проходили 5 сентября.
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Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Политика
Обмен пленными между Россией и Украиной начался
Россия включила в списки для выдачи Украине 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.
ТВ Центр 03:37
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Политика
Кремль подтвердил обмен задерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Вечерняя Москва 07:19
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Кошка Маша сопровождала отпущенных в РФ по договорённости с Украиной удерживаемых лиц, рассказала экс-омбудсмен Украины, вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева.
РИА Новости 07:38
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
RT на русском 08:19
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Армия и оружие
«Al Masdar News»:Турция поставила России ультиматум по Сирии
На основании чего турецкая сторона обратилась к России с подобным требованиям – неизвестно, однако ранее сирийские правительственные силы под давлением российской стороны, согласились покинуть район населённого пункта Морек, который впоследствии был усилен российской военной полицией.
Avia.pro 04:02
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии жалеет, что женился на Оксане Воеводиной
Ради российской модели Оксаны Воеводиной король Малайзии Мухаммад V отрекся от своего престола, но это не помешало экс-правителю после развода сожалеть о нахлынувших на него чувствах.
OvideO.ru 08:16
Происшествия
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
РИА Новости вчера в 14:27
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
РИА Новости 08:15
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Наука
Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию
Evo-rus.com вчера в 14:33
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон в мире
Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.
Ferra вчера в 11:57
Энергетика
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в отборе Евро-2020
В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная России одержала победу над командой Шотландии со счетом 2:1. В составе сборной России по голу забили нападающий «Зенита» Артем Дзюбана 40-й минуте и полузащитник «Зенита» Юрий Жирков с передачи Александра Головина на 59-й минуте.
Нева Спорт вчера в 16:37
Армия и оружие
Источник: три российских Су-35 пролетели у границ Украины для перехвата зенитных ракет
Несколько часов назад социальные сети распространили информацию о том, что рядом с границами Украины были замечены три российских истребителя Су-35, которые могли осуществлять сопровождение и охрану российского правительственного борта, на борту которого находились пленные для обмена с украинской стороной.
Avia.pro 07:52
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Здоровье
Испания намерена запретить иглоукалывание и гомеопатию
Испания планирует запретить альтернативную медицину в стране, в том числе иглоукалывание и гомеопатию из-за их вреда здоровью.
Газета.Ru 03:01
Космос
Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»
Московский Комсомолец 03:53
Футбол
Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру вчера в 05:30
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26