Происшествия
BFM.ruИспытания новейшего Boeing 777X провалились
Авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний своего новейшего лайнера Boeing 777X. Эту информацию AFP подтвердили в корпорации. По данным агентства, испытания проходили 5 сентября.
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Политика
В Италии по запросу США задержали российского топ-менеджера
В Неаполе по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
БИЗНЕС Online 05 сентября в 16:54
Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Политика
Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.
Известия вчера в 10:46
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Финансы
Обвал ставок рублевых вкладов замедлится
За первые пять рабочих дней сентября пять крупных банков, входящих в топ-25 по величине портфеля вкладов населения, снизили ставки рублевых депозитов для клиентов розничного сегмента.
Ведомости 04:42
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru вчера в 08:37
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Культура
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Пугачева вернулась из Юрмалы в Москву
Напомним, что несколько месяцев назад отъезд певицы в Юрмалу с перрона Рижского вокзала привел к скандалу.
Телепрограмма вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Валерия призналась, что потеряла ребенка от Пригожина
RuNews24.ru вчера в 09:58
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Здоровье
В Саратове отстранен от должности главврач 3-й Советской больницы
В Саратове освобожден от занимаемой должности главный врач 3-й Советской больницы Владимир Рощепкин.
АиФ Саратов вчера в 14:13
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым 05 сентября в 06:49
Политика
Умер экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался в возрасте 80 лет.
Известия 02:48
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Футбол
Сборная России по футболу одержала волевую победу против Шотландии
Отборочный матч ЧЕ-2020 против Шотландии начался крайне не удачно: хозяева подали несколько угловых и в одном из эпизодов грубо ошибся Гильерме.
Prognozist вчера в 16:40
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Религия
Генассамблея экзархата русских приходов в Западной Европе началась в Париже
Участники внеочередного заседания Генеральной ассамблеи Архиепископии русских приходов в Западной Европе, которая начала работу в Париже, обсуждают возможность воссоединения архиепархии с Русской православной церковью (РПЦ).
News.ru 05:21
Хоккей
Овечкин: «Было бы круто забить 700 голов и попасть в историю»
Забив 50 голов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поделит 7-е место в истории НХЛ (708 голов) с Майком Гартнером и по пути обойдет Люка Робитайла (668), Теему Селянне (684), Марио Лемье (690), Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694).
Sport24.ru 02:41
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Теннис
Надаль стал соперником Медведева по финалу US Open
В финале Надаль сыграет с пятым сеяным россиянином Даниилом Медведевым, который в полуфинале обыграл болгарина Григора Димитрова.
Газета.Ru вчера в 22:34