Авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний своего новейшего лайнера Boeing 777X. Эту информацию AFP подтвердили в корпорации. По данным агентства, испытания проходили 5 сентября.

Политика В Италии по запросу США задержали российского топ-менеджера В Неаполе по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.

Политика Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.

Политика Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.

Финансы Обвал ставок рублевых вкладов замедлится За первые пять рабочих дней сентября пять крупных банков, входящих в топ-25 по величине портфеля вкладов населения, снизили ставки рублевых депозитов для клиентов розничного сегмента.

Общество На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Политика Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.

Общество Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

Авто Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.

Культура В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.

Шоу-бизнес Пугачева вернулась из Юрмалы в Москву Напомним, что несколько месяцев назад отъезд певицы в Юрмалу с перрона Рижского вокзала привел к скандалу.

Здоровье В Саратове отстранен от должности главврач 3-й Советской больницы В Саратове освобожден от занимаемой должности главный врач 3-й Советской больницы Владимир Рощепкин.

Политика Умер экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался в возрасте 80 лет.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Футбол Сборная России по футболу одержала волевую победу против Шотландии Отборочный матч ЧЕ-2020 против Шотландии начался крайне не удачно: хозяева подали несколько угловых и в одном из эпизодов грубо ошибся Гильерме.

Общество В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.

Политика Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Религия Генассамблея экзархата русских приходов в Западной Европе началась в Париже Участники внеочередного заседания Генеральной ассамблеи Архиепископии русских приходов в Западной Европе, которая начала работу в Париже, обсуждают возможность воссоединения архиепархии с Русской православной церковью (РПЦ).

Хоккей Овечкин: «Было бы круто забить 700 голов и попасть в историю» Забив 50 голов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поделит 7-е место в истории НХЛ (708 голов) с Майком Гартнером и по пути обойдет Люка Робитайла (668), Теему Селянне (684), Марио Лемье (690), Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694).

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.