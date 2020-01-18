Технологии
Газета.RuИспытания новейшего американского дрона «Гремлин» показали на видео
В сеть было выложено видео испытаний. Компания Dynetics показала видео первого испытательного полета беспилотного аппарата X61A, который разрабатывается в рамках программы Gremlins совместно с Пентагоном. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблём Crew Dragon
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Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
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Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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Как пояснили "МК-Спорт" в Российской премьер-лиге, для того, чтобы уже в сезоне 2020-2021 набрать в РПЛ 18 команд, необходимо до конца июня 2019 года приянть такое решение и утвердить регламент чемпионата 2019-2020, чтобы прописать в нем порядок расширения лиги.
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В Париже стартовали «Русские сезоны» – проект по продвижению российской культуры за рубежом.
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Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев
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Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине
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Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
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Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.
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«Интер» потерял очки с «Лечче» и не смог обогнать «Ювентус»
«Интер» сыграл вничью с «Лечче» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 1:1. Команда Антонио Конте упустила шанс обогнать «Ювентус» и выйти в лидеры серии A. «Юве» опережает соперника на 1 очко и имеет игру в запасе.
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КСИР задержал три кувейтских судна в территориальных водах Ирана
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали три кувейтских судна в иранских территориальных водах, сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление управления по связи с общественностью третьего района ВМС КСИР.
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Украинское авиастроение попало в ловушку из-за санкций
Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России.
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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
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Лена Ленина выходит замуж
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В Госдуме отреагировали на отказ Великобритании подчиняться WADA
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В работе WhatsApp произошел мировой сбой
В работе WhatsApp произошел мировой сбой.
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Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
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Не потратили: в бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей
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Политика
В «Единой России» потребовали извинений от главы Чувашии за призыв «мочить» журналистов
Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву следует извиниться перед журналистским сообществом за его «двусмысленное высказывание» в адрес СМИ, заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.