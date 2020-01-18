Технологии

Газета.RuГазета.RuИспытания новейшего американского дрона «Гремлин» показали на видео

В сеть было выложено видео испытаний. Компания Dynetics показала видео первого испытательного полета беспилотного аппарата X61A, который разрабатывается в рамках программы Gremlins совместно с Пентагоном. Об этом сообщает РИА "Новости".
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