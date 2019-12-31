Армия и оружие
Суть событийИспытания новейшей артустановки «Коалиция-СВ» показали на видео
В сети появилось видео предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", прошедших в Свердловской области. Как сообщает телеканал Звезда, стрельбы проходили в три этапа.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
В Свердловской области завершены предварительные испытания новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) нового поколения 2С35 «Коалиция-СВ». В войсках самоходка заменит созданную в 1980-е годы «Мсту-С». Испытательные стрельбы проходят в три этапа.ТК Звезда04:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:40, Ашберн
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя
Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за поведение во время гимна РФ на МЧМ
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым годом
Хоккей
Сборная России разгромила немцев и вышла в четвертьфинал МЧМ
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Здание охвачено огнем, людей в нем нет. Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания.
Происшествия
На пляже в Майами нашли тело российского пилота
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Происшествия
Установлены личности бандитов, напавших на пост ДПС в Магасе
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Авто
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заметил, что подписание документов доказало возможность договориться «даже по самым сложным» темам.
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Кино
«Союз спасения» стал самым обсуждаемым фильмом года
Мощное продвижение "Союз спасения" вышел в широкий прокат 26 декабря, ровно через 194 года после описываемых событий — восстания декабристов на Сенатской площади.
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Гаджеты
До анонса рассекречены характеристики новых процессоров Intel
Новые процессоры Intel Comet Lake-S ещё не вышли, но в сети уже появились полные характеристики 11 моделей линейки — от Core i3 до i9.
Общество
Психотерапевт запретила россиянам есть на Новый год бумажный пепел
Известный российский эзотерик, психотерапевт Мирослава Буш, рассказала «МК», почему в новом 2020 году нужно быть предельно осторожными и почему всенародная примета «Сожги бумажку с загаданным желанием и выпей пепел с шампанским» – полный бред.
Политика
Нетаньяху по-русски поздравил русскоговорящих израильтян с Новым годом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-русски поздравил с Новым годом русскоговорящих израильтян.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Политика
Порошенко «газанул». Его партия требует запрета прямых поставок газа из РФ
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от нынешних властей страны запретить прямые поставки газа из России, сообщается 31 декабря на странице партии в Facebook.
Общество
В мире начали отмечать наступление Нового года
Космос
Что надеть на Марсе: NASA показало скафандр для «красной планеты»
В модели OCSS (Orion Crew Survival System) астронавт будет находиться внутри космического корабля, а в скафандре xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) — выходить в открытый космос и на поверхность Луны.
Политика
Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию
В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
Общество
Россельхознадзор ограничит поставки цитрусовых из Китая с 6 января
Ранее, 19 декабря Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции.
Космос
Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет звездный двигатель, предложенный американским астрофизиком Мэтью Капланом из Университета штата Иллинойс, 29 декабря сообщает журнал Acta Astronautica.