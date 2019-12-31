Армия и оружие

Суть событийСуть событийИспытания новейшей артустановки «Коалиция-СВ» показали на видео

В сети появилось видео предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", прошедших в Свердловской области. Как сообщает телеканал Звезда, стрельбы проходили в три этапа.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Испытания новейшей артиллерийской установки «Коалиция-СВ» показали на видео

В Свердловской области завершены предварительные испытания новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) нового поколения 2С35 «Коалиция-СВ». В войсках самоходка заменит созданную в 1980-е годы «Мсту-С». Испытательные стрельбы проходят в три этапа.
ТК Звезда04:36

Подробнее о событии

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Газета.Ru11:37

Опубликовано видео испытаний новейшей артустановки «Коалиция-СВ»

РИА Новости09:25

Испытания самоходной установки «Коалиция-СВ» показали на видео

Известия08:56

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Российская газета08:02

Испытания новейшей артиллерийской установки «Коалиция-СВ» показали на видео

ТК Звезда04:36

Сверхмощные «Малки» завершают капитальный ремонт

Вести.Ru02:32

В России прошли испытания мощнейшей ядерной пушки

Новые Известиявчера в 12:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:10, Ашберн
Хоккей

Сборная России опустилась на последнее место в группе МЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею опустилась на последнее место в группе В перед матчем с Германией на чемпионате мира 2020 года в Чехии.
Москва 24 вчера в 14:16
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Политика

Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:49
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Единоборства

Китайский промоутер выиграл торги на бой Артура Бетербиева

Китайская промоутерская компания Longjoy Sports выиграла открытые торги на право организации поединка чемпиона IBF и WBC в полутяжелом весе Артура Бетербиева и обязательного претендента на титул IBF из Китая Мэна Фаньлуна.
Allboxing.ru 10:19
Здоровье

Врачи назвали самые коварные новогодние продукты

Не стоит увлекаться и некоторыми продуктами.
Что происходит 02:30
Культура

«Союзмультфильм» выпустил новогодний эпизод «Нового Простоквашино»

Студия "Союзмультфильм" выложила в Интернет новогоднюю серию мультфильма "Простоквашино".
Народные новости 12:32
Технологии

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Политика

Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите

Польские председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын (Klara Kołodziejska-Połtyn) и главный раввин Михаил Шудрих (Michael Schudrich) сделали заявление после слов президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 09:30
Происшествия

Подтверждена гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС

Lenta.ru 14:29
Хоккей

Брагин: «С Германией играли в режиме плей-офф»

Сегодня была игра в режиме плей-офф.
Sport24.ru 13:36
Политика

Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Известия 08:30
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Известия 05:28
Политика

Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Белоруссию.
News.ru 08:51
Общество

В российском ЗАГСе отказались женить Деда Мороза и Снегурочку

В Петергофе в ЗАГСе №4 отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Lenta.ru 13:54
Наука

Климатический феномен Ла-Нинья обвинили в повышении риска опасной для жизни диареи у детей

Авторы работы решили проверить, есть ли связь между вспышками диареи в Африке и антиподом Эль-Ниньо — холодным течением Ла-Нинья.
Naked Science вчера в 12:50
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $0,8 млрд

Международные резервы России по состоянию на 27 декабря выросли $0,8 млрд по сравнению с предыдущей неделей.
Известия 08:27
Происшествия

В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус

RT на русском 13:37
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Шоу-бизнес

Бывший муж Собчак рассказал, как встретил 2019 год в одиночестве

Российский актер театра и кино Максим Виторган рассказал о печальных событиях прошлого Нового года.
ФАН 13:45
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Технологии

Американский кардиолог подал в суд на Apple

Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
UfaTime.ru 28 декабря в 09:29
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде

Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Allboxing.ru 29 декабря в 00:46
Общество

Путин дал звания народных артистов Игорю Николаеву и Ангелине Вовк

Почетные звания народных артистов России, согласно документу, были присвоены завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, певцу и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву. а также пианисту и дирижеру Сергею Жилину.
Газета.Ru 05:47
Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Деловое.ТВ 04:58
Шоу-бизнес

Пелагея пришла на новогоднюю елку с дочкой после объявления о разводе

Пелагея устроила для дочери настоящий праздник. На прошлой неделе стало известно, что певица Пелагея разводится с мужем Иваном Телегиным.
Экспресс газета 02:36
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

РИА Новости 05:51
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

Пятый канал 01:58
Кино

Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года в разных странах мира.
РЕН ТВ 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное