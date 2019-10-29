Армия и оружие
ВедомостиИспытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.
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с чего всё началось
Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.Ведомости17:11
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Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
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Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
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Экономика
Сбербанк готов купить долю в Mail.ru Group
О планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group накануне сообщило Bloomberg: речь идет о 20% голосующих прав, сумма сделки может составить около $170 млн.
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