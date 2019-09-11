Космос

ТАССТАССИспытания робота «Федора» после полета начнутся 11 сентября

Послеполетные испытания робота "Федора" (Skybot F-850) начнутся в среду в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.
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Дальнейшую судьбу робота «Федора» решат после испытаний на Земле

Судьба робота "Федора" (Skybot F-850) будет определена после проведения тестовых испытаний в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", куда он был доставлен во вторник. Об этом сообщил ТАСС в среду исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.
ТАССвчера в 18:05

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Дальнейшую судьбу робота «Федора» решат после испытаний на Земле

ТАССвчера в 18:05

Разработчики «Федора» довольны полетом робота на МКС

РЕН ТВвчера в 20:09

Испытания вернувшегося с орбиты робота «Фёдора» начнутся 11 сентября

Life.ruвчера в 19:28

«Федора» решили больше не отправлять в космос

Взгляд.рувчера в 18:46

Разработчик «Федора» рассказал о судьбе робота

Газета.Ruвчера в 20:19

Федор больше не сможет полететь в космос

Вести.Ruвчера в 23:31

Разработчик робота «Федора» рассказал, что ждет его в будущем

Телеканал 360°вчера в 22:54
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Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Происшествия

В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников

Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.
Известия 08:56
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Общество

Кузнецова предложила провести амнистию несовершеннолетних и женщин

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину провести амнистию несовершеннолетних и женщин с семейными обстоятельствами, осуждённых по нетяжким статьям.
RT на русском вчера в 10:44
Общество

Соведущий Елены Малышевой назвал каннибализм безопасным

Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме "Жить здорово", врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению, каннибализм для здоровья не опасен.
Газета.Ru 08:54
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии

Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
РИА Новости 06:01
Происшествия

В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы

В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Происшествия

Водителя маршрутки госпитализировали после ДТП в Челябинске

"Все пострадавшие в ДТП ушли из медучреждений домой, кроме водителя маршрутки, который госпитализирован со сломанными пальцами", - говорится в сообщении.
ТАСС 09:41
Политика

Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Шоу-бизнес

Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Политика

Минобрнауки разберется с зарплатами в вузах по просьбе Госдумы

Открывая накануне осеннюю сессию, глава нижней палаты Вячеслав Володин поставил цель - разобраться с проблемой средних зарплат работников образования и здравоохранения.
Российская газета 08:08
Финансы

Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Общество

Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Гаджеты

Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Футбол

Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии»

Испанская «Валенсия» отправила в отставку главного тренера команды Марселино Тораля.
RT на русском 10:12
Происшествия

Суд оправдал врача, который провел эвтаназию пациентке с деменцией

Гаагский суд вынес оправдательный приговор врачу интерната для престарелых, который провел эвтаназию 74-летней пациентке, сообщает Netherlands news in English.
Москва 24 09:53
Кино

Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар»

Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку.
Телепрограмма 09:15
Происшествия

Петербуржец выстрелил в затылок жене на глазах у детей

В Санкт-Петербурге мужчина на глазах у детей выстрелил из травматического пистолета в затылок своей жене, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 05:55
Космос

Роскосмос представил ролик о работе «Федора» на борту МКС

Робот 7 сентября вернулся на Землю Роскосмос опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter двухминутный ролик о работе "Федора" на борту Международной космической станции.
SM News 09 сентября в 16:01
Экономика

Naspers разместил зарубежные интернет-активы на бирже Euronext

Южноафриканский холдинг Naspers, как и обещал минувшей весной, разместил на бирже Euronext в Амстердаме свои зарубежные интернет-активы, выделив их в компанию Prosus.
Коммерсантъ 09:02
Космос

Учёные из 10 стран приедут в Калуге на чтения памяти Циолковского

Уже на следующей неделе, с 17 по 19 сентября, в Калуге пройдут 54-е научные чтения памяти великого мечтателя К. Э. Циолковского.
Знамя.Калуга вчера в 12:26
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия

Healthy Food закрыла производство после проверки Роспотребнадзора

РИА Новости 07:39
Политика

Захарова обвинила Болтона и американские СМИ во лжи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Газета.Ru 09:49
Космос

Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

Московский Комсомолец 02:55
Политика

Нетаньяху встретится с Шойгу в Сочи

«Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА Новости заявление канцелярии израильского премьера.
RT на русском 09:15
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