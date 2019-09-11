Судьба робота "Федора" (Skybot F-850) будет определена после проведения тестовых испытаний в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", куда он был доставлен во вторник. Об этом сообщил ТАСС в среду исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.

с чего всё началось

Послеполетные испытания робота "Федора" (Skybot F-850) начнутся в среду в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Происшествия В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».

Общество Кузнецова предложила провести амнистию несовершеннолетних и женщин Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину провести амнистию несовершеннолетних и женщин с семейными обстоятельствами, осуждённых по нетяжким статьям.

Общество Соведущий Елены Малышевой назвал каннибализм безопасным Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме "Жить здорово", врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению, каннибализм для здоровья не опасен.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.

Происшествия В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.

Происшествия Водителя маршрутки госпитализировали после ДТП в Челябинске "Все пострадавшие в ДТП ушли из медучреждений домой, кроме водителя маршрутки, который госпитализирован со сломанными пальцами", - говорится в сообщении.

Политика Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.

Шоу-бизнес Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.

Политика Минобрнауки разберется с зарплатами в вузах по просьбе Госдумы Открывая накануне осеннюю сессию, глава нижней палаты Вячеслав Володин поставил цель - разобраться с проблемой средних зарплат работников образования и здравоохранения.

Финансы Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.

Общество Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Гаджеты Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.

Футбол Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии» Испанская «Валенсия» отправила в отставку главного тренера команды Марселино Тораля.

Происшествия Суд оправдал врача, который провел эвтаназию пациентке с деменцией Гаагский суд вынес оправдательный приговор врачу интерната для престарелых, который провел эвтаназию 74-летней пациентке, сообщает Netherlands news in English.

Кино Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар» Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку.

Происшествия Петербуржец выстрелил в затылок жене на глазах у детей В Санкт-Петербурге мужчина на глазах у детей выстрелил из травматического пистолета в затылок своей жене, пишет РЕН ТВ.

Космос Роскосмос представил ролик о работе «Федора» на борту МКС Робот 7 сентября вернулся на Землю Роскосмос опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter двухминутный ролик о работе "Федора" на борту Международной космической станции.

Экономика Naspers разместил зарубежные интернет-активы на бирже Euronext Южноафриканский холдинг Naspers, как и обещал минувшей весной, разместил на бирже Euronext в Амстердаме свои зарубежные интернет-активы, выделив их в компанию Prosus.

Космос Учёные из 10 стран приедут в Калуге на чтения памяти Циолковского Уже на следующей неделе, с 17 по 19 сентября, в Калуге пройдут 54-е научные чтения памяти великого мечтателя К. Э. Циолковского.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Политика Захарова обвинила Болтона и американские СМИ во лжи Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, об этом она написала на своей странице в фейсбуке.