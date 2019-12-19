Армия и оружие
Газета.RuИспытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten. Российский фрегат вышел в Баренцево море для проверки радиотехнического вооружения 18 декабря.
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Фрегат «Адмирал Касатонов» покинул Североморск для продолжения испытаний
Мурманский вестник18 декабря в 13:03
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