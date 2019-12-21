Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruИспытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Испытания российского фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море вызвали помехи в работе радиооборудования и радаров на севере Норвегии. Об этом сообщила местная газета Aftenposten со ссылкой на Министерство обороны страны.
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Военные Норвегии связали испытания российского фрегата и сбои GPS

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Норвежские военные связали радиопомехи с испытаниями российского фрегата

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Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

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Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

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В Норвегии сообщили о радиопомехах из-за испытаний российского фрегата

Комсомольская правдавчера в 23:51

В Минобороны Норвегии пожаловались на радиопомехи из-за российских военных

ФедералПрессвчера в 18:45

Норвежские военные связали радиошумы с российскими испытаниями

РИА Новостивчера в 17:53
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В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.
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Армия и оружие

Донбасс предупредили о переброске военной техники ВСУ

«Киев гонит к вам огромные составы с техникой и танками, так что, господа ополченцы, готовьте РПГ, ПТУРы и все, что у вас есть!» — предупредил очевидец.
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Армия и оружие

Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией

Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
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Владимир Путин поддержал дискуссию об изменении Конституции Президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции допустил изменение Конституции и предложил уточнить норму об ограничении количества сроков, в течение которых один гражданин вправе занимать пост главы государства.
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По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
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Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода

В пятницу в Колпинском районе мужчина, вооруженный карабином "Сайга", открыл огонь по охранникам газопровода Белоусово — Ленинград.
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Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования

Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+ 46, 0). Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом.
Вести.Ru 09:50
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Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»

Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
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В Москве прокомментировали появление Сталина на фасадах зданий

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал размещение проекций портретов Сталина на стенах домов "общей волей" и "инициативой патриотов", которыми являются члены КПРФ и других организаций.
РИА Новости 07:41
Политика

Москва и Киев обсудят прямые поставки газа после Нового года — Козак

Москва и Киев договорились вернуться к вопросу прямых поставок российского газа на Украину после новогодних праздников, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ 19 декабря в 16:10
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В Апатитах подростки избили полицейских

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Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", — рассказал дипломат в эфире Первого канала.
РИА Новости 09:25
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

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Volkswagen рассекретила новый Passat для РФ

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Лебедев оказался легче Мчуну на 100 грамм

Российский боксер Денис Лебедев оказался на 100 грамм легче Табисо Мчуну из ЮАР. Вес Лебедева составил 90,5 кг, а его соперника — 90,6 кг.
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В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

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В огненном ДТП на «Скандинавии» погибли два человека

В результате происшествия два человека погибли, ещё одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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В РПЦ рассказали, допустимо ли православному человеку брать кредиты

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций.
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Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»

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Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Саид Нурмагомедов впервые проиграл в UFC

Саид Нурмагомедов терпит первое поражение в UFC, которое на порядок отдаляет махачкалинца от попадания в топ-15.
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AMD переводит старые CPU на более тонкий техпроцесс

Интернет-пользователь, купивший «улучшенный» Ryzen 5 1600, отметил, что тактовая частота процессора 3,7 ГГц как у 14-нанометрового варианта, но отличие все же есть – старая версия работала под длительной нагрузкой менее эффективно, выдавая лишь 3,4 ГГц, а новая – выдает как минимум 3,6 ГГц.
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Какими возможностями обладает российский боевой лазер «Пересвет»

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О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
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Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
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