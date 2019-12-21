Армия и оружие
Lenta.ruИспытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Испытания российского фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море вызвали помехи в работе радиооборудования и радаров на севере Норвегии. Об этом сообщила местная газета Aftenposten со ссылкой на Министерство обороны страны.
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В Норвегии сообщили о радиопомехах из-за испытаний российского фрегата
Комсомольская правдавчера в 23:51
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