Армия и оружие
Газета.RuИспытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten. Российский фрегат вышел в Баренцево море для проверки радиотехнического вооружения 18 декабря.
Читать в источнике
Оценить202
Подробнее о событии
Показать все источники
В Норвегии сообщили о радиопомехах из-за испытаний российского фрегата
Комсомольская правдавчера в 23:51
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Армия и оружие
Самый большой город Сирии под ударом врага: гибнут люди
Космос
Starliner возвращается на Землю
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера
Нюша рассказала, что в один день они с отцом приехали в офис к известному человеку.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента.
Происшествия
Российских школьников накормили мясом с трупным ядом
Издание утверждает, что в продукции было выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других инфекций.
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по транзиту газа.
Футбол
Матч Лиги 1 проходит без системы VAR. Крысы сгрызли провода
В середине второго тайма хозяева ведут со счетом 3:0. В этой встречи главный судья Стефани Фраппар обходится без системы видеопомощи рефери (VAR), которую используют для взятия ворот.
Политика
Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Технологии
Журнал Science назвал научный прорыв года
Экономика
Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить
Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Гаджеты
EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor
Ранее оболочка на базе Android 10 была обновлена на примерно десятке смартфонов Huawei 2019 года выпуска, в том числе Huawei P30, P30 Pro, Nova 5T, Honor 20 и Mate 20 X без 5G.
Шоу-бизнес
Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности
Кети Топурия попыталась остановить распространение слухов о том, что носит под сердцем малыша.
Технологии
IBM создал аккумуляторы без тяжелых металлов
Ученые подчеркнули, что для создания аккумулятора не потребовались такие материалы, как никель и кобальт.
Происшествия
В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение
По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Происшествия
Многодетного отца из Гатчины арестовали по громкому делу о педофилии
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
Энергетика
Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза».
Общество
Роскачество проверило российские игристые вина
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Происшествия
В деле Голунова возбудили уголовные дела против полицейских
По данным издания "Вечерняя Москва", адвокат Голунова подтвердил информацию об отстранении от должностей полицейских и возбуждении против них уголовных дел.
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.