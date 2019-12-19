Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов». Об этом 21 декабря сообщает газета Aftenposten со ссылкой на военное ведомство страны.

Шоу-бизнес Приемные дети проигнорировали день рождения Брэда Питта Брэд Питт все еще пытается наладить нормальные отношения с детьми. Пока он поддерживает общение только с Шайло, Ноксом и Вивьен.

Политика Козак раскрыл детали согласованного контракта России и Украины по газу Москва и Киев согласовали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписание которого ожидается до конца 2019 года, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Спорт СК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории СК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общество Россиянам рассказали, сколько красной икры можно есть на Новый год Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.

Политика WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.

Спорт Путин заявил, что Россия готова помогать в разбирательствах WADA Президент Российский Федерации Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заверил, что РФ будет содействовать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в ситуации с российскими спортсменами.