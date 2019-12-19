Армия и оружие
REGNUMИспытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов». Об этом 21 декабря сообщает газета Aftenposten со ссылкой на военное ведомство страны.
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В Норвегии: При испытаниях фрегата «Адмирал Касатонов» русские создали радиоэлектронные помехи
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