Армия и оружие

REGNUMREGNUMИспытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов». Об этом 21 декабря сообщает газета Aftenposten со ссылкой на военное ведомство страны.
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Экипаж «Адмирала Касатонова» будет искать самолеты СФ

Северпост18 декабря в 12:41

Фрегат «Адмирал Касатонов» покинул Североморск для продолжения испытаний

Мурманский вестник18 декабря в 13:03

В Норвегии: При испытаниях фрегата «Адмирал Касатонов» русские создали радиоэлектронные помехи

Военное обозрениевчера в 22:34

Норвежские военные связали радиошумы с российскими испытаниями

РИА Новостивчера в 17:53

Фрегат «Адмирал Касатонов» продолжит испытания в Баренцевом море

Российская газета19 декабря в 01:56

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Lenta.ruвчера в 20:33

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Газета.Ruвчера в 18:49
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК 19 декабря в 13:09
Спорт

СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
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Футбол

Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ

Гол футболиста немецкого "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота петербургского "Зенита" признан болельщиками самым красивым мячом, забитым на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
РИА Новости вчера в 11:54
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Apple заработала 66% всей прибыли рынка смартфонов в 2019 году

Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд).
News.ru 19 декабря в 08:59
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru вчера в 05:35
Политика

Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Российская газета вчера в 20:40
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости 19 декабря в 07:34
Финансы

Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21

Курс доллара понизился на 12,12 копейки, составив 62,4071 рубля (62,5283 рубля на 20 декабря).
Банки.ру вчера в 05:33
Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей с полным приводом

Актуальные Новости вчера в 03:18
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию.
РИА Новости вчера в 23:50
Политика

Россия и Украина подписали новый протокол о газовом транзите

Эксперт заявил об уступках России в решении газового вопроса с Украиной «Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», – приводит агентство слова представителя «Газпрома».
Профиль вчера в 14:04
Экономика

В России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Газета.Ru 02:04
Общество

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Человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в большом количестве, поэтому россиянам следует воздержаться от злоупотребления этим продуктом во время новогоднего застолья, заявила в интервью радио Sputnik диетолог Маргарита Королева.
РИА Новости вчера в 18:02
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Семин ответил Губерниеву: голосующие олени лучше говорящих попугаев

"Голосующие олени лучше говорящих попугаев!" — подписал рулевой "железнодорожников" фото с наградой.
Газета.Ru вчера в 23:32
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В Ленинградской области в ДТП с грузовиком сгорели пять легковушек

РИА Новости 00:27
Общество

Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе

Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Российская газета вчера в 00:21
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск США

РИА Новости вчера в 20:07
Спорт

США нарушали антидопинговые правила чаще России

У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.
Московский Комсомолец вчера в 12:05
Армия и оружие

Противник применил лазерное оружие, есть жертвы, — штаб оккупантов

За минувшие сутки, 20 декабря, противник применил лазерное оружие — так утверждает пресс-центр так называемой ООС.
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Гаджеты

Производством 7-нанометровых GPU Nvidia займется TSMC

Слухи приписывали Nvidia передачи внушительной доли заказов на производство своих графических процессоров следующего поколения компании Samsung, однако на мероприятии GTC 2019 в Сучжоу глава компании опроверг эти спекуляции: практически все 7-нанометровые GPU компании будут производится TSMC – давним партнером Nvidia.
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Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Происшествия

Очевидец снял, как во Внуково на тележке везут воющего мужчину

По словам очевидцев, мужчина был настолько пьян, что не мог идти сам. Его пришлось транспортировать в наручниках на багажной тележке.
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Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла

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Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
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Наука

Медики изобрели эффективный способ вакцинации пациентов

В исследовательском мире придумали инновационный способ, который поможет четко следить за вакцинацией пациентов.
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История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Политика

WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Газета.Ru 01:15
Армия и оружие

«The National Interest»: Ту-22М3 деморализовал американские авианосные ударные группы

Американское информационно-аналитическое издание «The National Interest» опубликовало статью, в которой военный эксперт Чарли Гао впервые признаёт, что российские бомбардировщики Ту-22М3 деморализовали авианосные ударные группы ВМС США.
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В Барнауле два медучреждения объединят в одно

В рамках модернизации медучреждений, которая продолжится в будущем году, эти две больницы объединят в одну.
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Подопечная Шнурова разозлила зрителей исполнением песни «Сплина»

Зрители вокального шоу «Голос» обсуждают в Сети номер певицы Рагды Ханиевой.
Политическая Экспертиза 01:44
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