Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов». Об этом 21 декабря сообщает газета Aftenposten со ссылкой на военное ведомство страны.

Спорт СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории «Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Футбол Гол Забитцера в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ Гол футболиста немецкого "Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота петербургского "Зенита" признан болельщиками самым красивым мячом, забитым на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.

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Спорт США нарушали антидопинговые правила чаще России У России зафиксировано 82 нарушения. Что касается видов спорта с наиболее частыми нарушениями антидопинговых правил, то им стал бодибилдинг.

Гаджеты Производством 7-нанометровых GPU Nvidia займется TSMC Слухи приписывали Nvidia передачи внушительной доли заказов на производство своих графических процессоров следующего поколения компании Samsung, однако на мероприятии GTC 2019 в Сучжоу глава компании опроверг эти спекуляции: практически все 7-нанометровые GPU компании будут производится TSMC – давним партнером Nvidia.

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Биатлон Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.