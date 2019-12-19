Армия и оружие
REGNUMИспытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Норвежские военные посчитали, что недавние помехи в работе радаров и радиооборудования связаны с испытаниями новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов». Об этом 21 декабря сообщает газета Aftenposten со ссылкой на военное ведомство страны.
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Фрегат «Адмирал Касатонов» покинул Североморск для продолжения испытаний
Мурманский вестник18 декабря в 13:03
В Норвегии: При испытаниях фрегата «Адмирал Касатонов» русские создали радиоэлектронные помехи
Военное обозрениевчера в 22:34
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Слухи приписывали Nvidia передачи внушительной доли заказов на производство своих графических процессоров следующего поколения компании Samsung, однако на мероприятии GTC 2019 в Сучжоу глава компании опроверг эти спекуляции: практически все 7-нанометровые GPU компании будут производится TSMC – давним партнером Nvidia.
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Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла
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