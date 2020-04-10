Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube. По утверждению разработчиков, в ходе испытания, проводившегося 1 апреля, ракета с инертной боевой частью успешно поразила плавучую мишень на дистанции 75 километров.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Экономика Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.

Экономика Назван срок восстановления экономики России В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.

Энергетика Мексика согласилась сократить добычу нефти Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.

Авто Опубликовали первые изображения нового Haval H5 Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.

Политика Дмитрий Овсянников лишился партбилета Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.

Здоровье От коронавируса умерло почти 6% заболевших Всего от осложнений коронавируса умерли 94 850 человек (5,97% от общего числа заболевших – больше, чем накануне), выздоровели 353 291 человек (22,25% от общего числа заболевших – больше, чем накануне).

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Общество Вице-губернаторы отдадут месячную зарплату на строительство инфекционного центра в Саратове Председатель областного правительства Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба напомнил о создании фонда по сбору средств на строительство нового инфекционного центра в Саратове.

Наука Математическая модель уточнила координаты подводных объектов Наша математическая модель берет в расчет эти координаты в четырех степенях и может потом пересчитать их на шесть степеней свободы с помощью разработанных нами математических алгоритмов.