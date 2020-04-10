Армия и оружие
РИА НовостиИспытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube. По утверждению разработчиков, в ходе испытания, проводившегося 1 апреля, ракета с инертной боевой частью успешно поразила плавучую мишень на дистанции 75 километров.
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