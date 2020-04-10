Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИспытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube. По утверждению разработчиков, в ходе испытания, проводившегося 1 апреля, ракета с инертной боевой частью успешно поразила плавучую мишень на дистанции 75 километров.
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Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты попали на видео

News.ru01:08

В Сети появилось видео испытаний украинской ПКР «Нептун»

Военное обозрениевчера в 05:56

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

РИА Новости00:11

«Уничтожитель» Крымского моста успешно уничтожил новую цель

Lenta.ruвчера в 23:30

На Украине провели очередные испытания противокорабельной ракеты «Нептун»

ГЛАС.RUвчера в 10:08

В Сети опубликовано видео испытаний украинской ПКР «Нептун»

Военное деловчера в 06:58

Украинские военные засняли новые испытания ракеты, которой грозили Крымскому мосту

URA.Ru01:05
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый пост после отмены UFC 249

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Трамп поставил под сомнение участие США в сокращении добычи нефти

Американский президент Дональд Трамп не думает, что США станут участвовать в координированном сокращении добычи нефти.
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Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
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Выпускные вечера в Алтайском крае не отменят

Выпускные вечера в школах Алтайского края обязательно состоятся.
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Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот

Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.
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В пессимистичном сценарии распространение коронавируса преодолеть не удастся, в результате чего экономика России по итогам года сократится на 10 процентов, а мировая экономика окажется в затяжной рецессии.
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Общество

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Двенадцать пациентов с коронавирусом скончались в Москве.
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69% россиян стали реже видеть пожилых родственников. 80% - вовсе стали реже выходить на улицу.
Газета.Ru 01:22
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Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
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Опубликовали первые изображения нового Haval H5

Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.
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Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
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Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
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От коронавируса умерло почти 6% заболевших

Всего от осложнений коронавируса умерли 94 850 человек (5,97% от общего числа заболевших – больше, чем накануне), выздоровели 353 291 человек (22,25% от общего числа заболевших – больше, чем накануне).
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Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
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В России за прошедшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 1459 человек. Новые случаи зафиксированы в 50 регионах страны.
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
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В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
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На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

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Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
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Вице-губернаторы отдадут месячную зарплату на строительство инфекционного центра в Саратове

Председатель областного правительства Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба напомнил о создании фонда по сбору средств на строительство нового инфекционного центра в Саратове.
Взгляд-инфо вчера в 12:42
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Математическая модель уточнила координаты подводных объектов

Наша математическая модель берет в расчет эти координаты в четырех степенях и может потом пересчитать их на шесть степеней свободы с помощью разработанных нами математических алгоритмов.
Индикатор вчера в 08:45
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В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины

Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
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Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

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Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Вирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом

Российский вирусолог Павел Волчков рассказал о том, когда на Земле появился «нулевой пациент» с коронавирусом.
Мой Брянск 00:25
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Что значит режим самоизоляции для всех с юридической точки зрения

Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19.
РИА Новости 08 апреля в 11:05
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Армия и оружие

Сирийские боевики попытались атаковать российский патруль

Атака не состоялась из-за вмешательства турецких солдат. Сирийские боевики попытались атаковать российский патруль.
Деловое.ТВ вчера в 06:21
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Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Разработана Луч на основе советской ракеты Х-35, в производстве которой принимали участие предприятия Украины.
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