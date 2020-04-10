Армия и оружие
РИА НовостиИспытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube. По утверждению разработчиков, в ходе испытания, проводившегося 1 апреля, ракета с инертной боевой частью успешно поразила плавучую мишень на дистанции 75 километров.
Читать в источнике
Оценить193
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Политика
Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами карантина
Президент Владимир Путин поручил МВД РФ и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Кремля.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Единоборства
Турнир UFC 249 отложен из-за коронавируса
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Происшествия
Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке
За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Общество
В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
Общество
Выпускников школ не призовут в армию в весенний призыв
Как сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Валерий Герасимов, «школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут».
Общество
Вильфанд рассказал, когда тепло установится в Центральной России
В Центральной России не раньше середины апреля установится теплая погода, позволяющая людям снять верхнюю одежду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Здоровье
В Российской академии наук назвали последствия заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция сильно поражает иммунную систему человека, что может вызывать другие патологии.
Общество
Ученый Санджа Илич опроверг мифы о передаче коронавируса через еду
Ученый Санджа Илич, представляющий Университет Огайо в США, заявил о неспособности нового коронавируса предаваться через еду.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс
Политика
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Политика
Путин выступит с новым телеобращением
Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Здоровье
ГКБ № 1 в Ижевске закрыли на карантин из-за случаев коронавируса
В Ижевске из-за подтверждения коронавируса закрыли на карантин городскую клиническую больницу № 1 и поликлинику № 2. Об этом сообщает Интерфакс-Поволжье со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 311
Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 311, с 1,892 тысячи до 2,203 тысячи, за все время умерли 69 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Общество
Собянин описал реакцию властей Москвы на вспышку коронавируса в Ухани
После вспышки коронавируса нового типа в городе Ухани было понятно, что при таком количестве авиаперевозок из КНР вирус не мог бесследно пройти в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
Генпрокуратура требует заблокировать фейки о пропусках в Москве
Сайты с фейковыми сообщениями будут заблокированы. Фейк-ньюс были обнаружены во время мониторинга интернета, сообщает "Интерфакс".
Энергетика
Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти
Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, если брать за основу апрельские уровни.
Кино
Алексей Гуськов: с итальянской мафией смогу теперь объясниться
На экраны выходит итало-германский фильм "Бессмертный", спин-офф знаменитого сериала "Гоморра" про неаполитанскую мафию.
Общество
В России ограничили продажу пива
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Общество
37 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
В Москве за сутки 37 пациентов с коронавирусом выздоровели.
Общество
Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Общество
На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»
Екатеринбург, 10 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Общество
Ростовский губернатор может смягчить режим самоизоляции для бизнеса
Рассматривается вопрос смягчения режима самоизоляции для бизнеса.
Происшествия
Заболевший коронавирусом тюменец не был за границей
Всего в Тюменской области за период распространения новой коронавирусной инфекции было выявлено 19 заболевших.