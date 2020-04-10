Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИспытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube. По утверждению разработчиков, в ходе испытания, проводившегося 1 апреля, ракета с инертной боевой частью успешно поразила плавучую мишень на дистанции 75 километров.
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Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

РИА Новости00:11

Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты попали на видео

News.ru01:08

Украинские военные засняли новые испытания ракеты, которой грозили Крымскому мосту

URA.Ru01:05

Украина показала испытания ракеты Р-360. Ею угрожали уничтожить Крымский мост

Телеканал 360°02:51

«Уничтожитель» Крымского моста успешно уничтожил новую цель

Lenta.ruвчера в 23:30

На Украине провели очередные испытания противокорабельной ракеты «Нептун»

ГЛАС.RUвчера в 10:08

В Сети появилось видео испытаний украинской ПКР «Нептун»

Военное обозрениевчера в 05:56
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Политика

Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами карантина

Президент Владимир Путин поручил МВД РФ и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Кремля.
Интерфакс 02:58
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Единоборства

Турнир UFC 249 отложен из-за коронавируса

Коммерсантъ 02:59
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Происшествия

Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке

За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 02:28
Общество

В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:21
Общество

Выпускников школ не призовут в армию в весенний призыв

Как сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Валерий Герасимов, «школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут».
ПравозащитникИнфо вчера в 17:07
Общество

Вильфанд рассказал, когда тепло установится в Центральной России

В Центральной России не раньше середины апреля установится теплая погода, позволяющая людям снять верхнюю одежду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Москва 24 02:10
Здоровье

В Российской академии наук назвали последствия заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция сильно поражает иммунную систему человека, что может вызывать другие патологии.
URA.Ru вчера в 18:18
Общество

Ученый Санджа Илич опроверг мифы о передаче коронавируса через еду

Ученый Санджа Илич, представляющий Университет Огайо в США, заявил о неспособности нового коронавируса предаваться через еду.
Дни24 01:17
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс

RuNews24.ru вчера в 19:14
Политика

Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:01
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК 08 апреля в 08:00
Политика

Путин выступит с новым телеобращением

Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Краснодарские известия 08 апреля в 08:08
Здоровье

ГКБ № 1 в Ижевске закрыли на карантин из-за случаев коронавируса

В Ижевске из-за подтверждения коронавируса закрыли на карантин городскую клиническую больницу № 1 и поликлинику № 2. Об этом сообщает Интерфакс-Поволжье со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.
ИжевскИнфо.РУ 03:20
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия 01:26
Здоровье

Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 311

Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 311, с 1,892 тысячи до 2,203 тысячи, за все время умерли 69 человек, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
РИА Новости 03:09
Общество

Собянин описал реакцию властей Москвы на вспышку коронавируса в Ухани

После вспышки коронавируса нового типа в городе Ухани было понятно, что при таком количестве авиаперевозок из КНР вирус не мог бесследно пройти в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
News.ru 02:41
Общество

Генпрокуратура требует заблокировать фейки о пропусках в Москве

Сайты с фейковыми сообщениями будут заблокированы. Фейк-ньюс были обнаружены во время мониторинга интернета, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:17
Энергетика

Саудовская Аравия отказалась от условий России по нефти

Саудовская Аравия выразила готовность сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, если брать за основу апрельские уровни.
Утро.ru вчера в 10:22
Кино

Алексей Гуськов: с итальянской мафией смогу теперь объясниться

На экраны выходит итало-германский фильм "Бессмертный", спин-офф знаменитого сериала "Гоморра" про неаполитанскую мафию.
РИА Новости 01:00
Общество

В России ограничили продажу пива

В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Lenta.ru 03:22
Общество

37 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

В Москве за сутки 37 пациентов с коронавирусом выздоровели.
Известия 02:39
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Общество

На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»

Екатеринбург, 10 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции.
REGNUM 02:30
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия вчера в 17:09
Общество

Ростовский губернатор может смягчить режим самоизоляции для бизнеса

Рассматривается вопрос смягчения режима самоизоляции для бизнеса.
REGNUM 03:16
Происшествия

Заболевший коронавирусом тюменец не был за границей

Всего в Тюменской области за период распространения новой коронавирусной инфекции было выявлено 19 заболевших.
АиФ Тюмень 03:02
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