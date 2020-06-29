23 июня вакцина была введена второй группе добровольцев, состоящей из двадцати военнослужащих. Эта группа получает препарат в бустерном варианте – через три недели после первой вакцинации им по показаниям будет введён второй компонент вакцины. Состояние здоровья всех участников эксперимента хорошее.

с чего всё началось

Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса. Об этом 29 июня рассказал врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Олег Чихляев. Клинические испытания инъекции от COVID-19 начались 18 июня.

Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо

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