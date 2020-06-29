Коронавирус
ИзвестияИспытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса. Об этом 29 июня рассказал врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Олег Чихляев. Клинические испытания инъекции от COVID-19 начались 18 июня.
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с чего всё началось
23 июня вакцина была введена второй группе добровольцев, состоящей из двадцати военнослужащих. Эта группа получает препарат в бустерном варианте – через три недели после первой вакцинации им по показаниям будет введён второй компонент вакцины. Состояние здоровья всех участников эксперимента хорошее.Красная звезда17:02
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ИА Красная Весна 13:24
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Evo-rus.com 26 июня в 09:09
Общество
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ToDay News Ufa 14:03
Политика
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Происшествия
Из горящей квартиры в Москве было спасено семь человек
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей, соседних и вышерасположенных квартир были спасены 7 человек», — цитирует РИА Новости пресс-службу московского главка МЧС.
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Политика
В Иркутской области на пост губернатора претендуют 13 кандидатов
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ЧС-ИНФО 09:15
Происшествия
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Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru 08:48
Финансы
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В гости к Пугачевой пожаловали супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.
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Общество
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Вечерняя Москва 19:23
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Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
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Vprognoze.ru 02:26
Происшествия
За день в Иркутской области скончались четыре пациента с коронавирусом
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ИркСиб вчера в 22:49
Общество
Климатолог предсказал разрушение городов Сибири
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Повышенный уровень радиации зафиксировали у северных границ России
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Происшествия
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